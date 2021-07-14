本土新冠疫情大爆發以來，不但生活型態為之劇變，人民對政府的評價、政黨的認同以及政治人物的觀感，也在有形無形中受到影響而改變。2020年初挾著超高選票狂勝，完全執政的民進黨政府，至今不過1年半，在飽受開放萊豬、兩次無預警全國大停電、缺水、缺電、空汙嚴重、黑道黨公職風波、四大公投案等公共政策與執政廉能的重大衝擊後；爭議更大、影響更深、持續也必然更長的防疫大作戰，更可能是引動台灣政治板塊重組，乃至政治文化重塑的大變數。

綠營支持度消退民眾黨得利

疫情肆虐，蔡政府防疫失措，衝擊國人對政黨的認同；根據台灣民意基金會最新民調顯示，民進黨獲得28.2%民眾認同，較3個月前銳減15個百分點，創下兩年半來最低紀錄，支持者流失近300萬人。國民黨獲18.9%認同，不動如山，不僅是2016年5月迄今最低紀錄，而且已連續兩個月停在低檔，被質疑有「萎縮定型」的危機；中性選民暴增12個百分點，達到4成8。藍綠差距從3個月前的24.1個百分點，急遽縮小到9.3個百分點。

值得注意的是，台灣民眾黨異軍突起，獲15.6%支持，短短1個月上升了7.1個百分點，但其中6成1的支持者認定自己支持民眾黨與不滿意藍綠兩黨無關，換言之，民眾黨已從過去橫跨藍綠以及中性選民的鬆散結構中，開始出現了「我黨意識」。「綠消、藍停、白升」的圖像隱然浮現，這除了顯示在防疫期間的三黨攻防，民眾黨因其黨主席、台北市長柯文哲的表現而聲勢看漲，也說明了絕大多數人民對現有政局的強烈失望和不滿，期待打破長久以來厭惡的藍綠兩極結構。

民進黨並非「綠不敗」，台灣人民也非愚昧可欺，目前藍綠差距雖縮小到9.3個百分點，但國民黨真的一點也高興不起來，因為綠的消退完全沒有跑到藍的陣營，而且還轉檯到白那邊落戶，這才是國民黨不能諱疾忌醫、該痛自檢討的地方。最慘的是，不進則退，一旦保持平盤、被看衰久了，也就阿Q「習慣」了，便再也沒有衝勁熱情，等著回家睡覺罷了。

但柯文哲一個人就能使國民黨邊緣化嗎？國民黨是否真就是扶不起的阿斗？不僅未必，更絕對還有看頭！作為最大在野力量的國民黨，除了在中央有近40席立委，地方上更有占多數的14席縣市長，理應對執政黨形成有力監督制衡力量，再怎麼不濟，怎麼可能輸給只有5席立委的民眾黨！何況在藍營執政的現有地方政權中，的確不乏表現優異、備受民意讚賞的縣市長。

國民黨的縣市首長表現不俗

根據台灣民意基金會6月所做的六都市長防疫表現肯定度，新北市長侯友宜以45.5%奪得第一，柯文哲第二（36.7%），陳其邁第三（27.8%）。在《美麗島電子報》6月份民調，侯友宜在全國政治人物當中，信任指數高居全國第一，比4月更微增，達72.4點，有近8成民眾信任侯友宜的施政作為。

在「擔任總統的適合度」調查中，侯友宜更是首次超越副總統賴清德，躍居第一。調查數據依序為侯友宜22.3%、賴清德21.8%、柯文哲17.8%、朱立倫7.1%、鄭文燦6.7%。交叉分析還發現，民眾黨支持者及泛藍民眾，都有8成以上表示信任侯友宜；連泛綠民眾則有72.4%信任侯友宜。

進一步來看，顯然在台灣構成整體治理效能的民意評價上，中央與地方是不同的，而在對政黨與政治人物好惡的評價上，同樣也應該分開而論。質言之，掌控中央政權包括國會的民進黨，因為執政失能已導致民怨四起，在治理基層的地方政權上，國民黨的縣市首長則表現不俗，形成鮮明對比。

另一方面，蔡總統與民進黨的民調支持度一起跌落，國民黨固然也不爭氣，侯友宜卻一枝獨秀，台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙等縣市長也備受好評，這又豈是柯文哲和民眾黨能一舉蓋過的？

與其羨慕或責怪柯P吸走了國民黨的支持者，不如反躬自省，搞清楚國民黨自己為什麼還有這麼多的基礎、本錢和人才，卻弄成如今的欲振乏力、備受吐槽？缺乏領導力、統合力和戰鬥力的黨中央，難道還要看著高民調的地方縣市長，既悲憤又急迫的支持者，繼續有力無處使、徒乎負負？