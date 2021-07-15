實際上，中共邊區部隊於19日上午撤出延安，下午胡軍進入，只是一座空城。

陜北的共軍總指揮為中共中央軍委副主席兼總參謀長彭德懷，習仲勳副之，成立西北野戰兵團，共軍駐陜甘寧邊區的野戰部隊約一萬七千人，連同地方武裝總兵力為三萬人。然以熟悉地形，善於隱蔽，俟機襲擊，在3月23日、4月14日、5月4日，先後在青化砭、羊馬河、蟠龍鎮的三次戰役，殲滅胡部一萬四千人，使其十多萬的部隊，被牽制在陜北戰場無法脫身。而且由於董釗整編第一軍從晉南西渡黃河，困在陜北，致山西閻錫山的部隊，不斷受到共軍的攻擊，已退縮在晉中地區。

晉南空虛，運城因之失陷。

到了10月以後，長江以北各地，大為動亂，蔣自記曰：

月(10)來共匪可謂正竭其全力，以發動攻勢，南至廣濟、黃梅與團風(鄂東)、望江(皖西)，西至盧氏(豫西)、商縣(陜南)，北至榆林(陜北)，我軍實有十二個團以上，被其消滅，損失不為不大。且劉(伯承)匪大別山根據地，已逐漸形成，此為我最大之顧慮。……但陜北自我軍主力撤退後，已陷於被動，故榆林更陷於孤危矣。

國方亦不無斬獲，如收復膠東各重要港口，且將共方軍需老巢與海外接濟線徹底毀滅，如期達成任務，是本(10)月的收穫。但對整個大局的挽救，仍無所助也。

共方軍隊到10月份已發展到二百二十萬以上，國方部隊下降到二百五十六萬。在東北取守勢，華北由傅作義，南線由顧祝同、白崇禧、胡宗南負責，以蔣為中心。

軍事的挫敗，黨內的雜音便隨之而起，早在魯南戰役失利時，參謀總長陳誠即有怨言，謂「關於近日對中共軍事之失利，彼(陳)覺自己不能負責，因為命令多不由彼決定或發出。」何人決定或發出？顯然指蔣而言。國防部長白崇禧更是露骨的說：「蔣先生之親自指揮，更屬非事，尤其遠隔前方，情報不確，判斷往往錯誤。」又云：「蔣先生作風不改，前途不堪設想。」

因此，有很多人因時局不利，以為過去如不與共黨決裂，或者和平有望。即不然，亦不至經濟、軍事敗壞至此，但亦有人認為共黨在奪取政權、酌行主義，決不與國府妥協。至經濟、軍事敗與壞，乃國府無能問題，非決裂、和平與否問題。更具體言之，是用人不當。白崇禧以為去歲(1946)攻下長春，如依其主張不顧一切進追，當可攻達佳木斯一帶，因受馬歇爾壓迫，未能如願，至為惋惜。此皆「馬後炮」也。

到了年底，局勢更壞，蔣自記曰：

本(12)月憂患最深，尤以最後十日，各方告急與失敗之報，幾乎如雪片飛來，不能有一刻之閒暇。……運城失陷，實為軍事上重大損失，第三師幾乎全部殲滅，萊陽被陷未能克復，東北、華北形勢皆甚吃緊，本月份之軍事最為不利。

中共軍事已經取得大的勝利，是否如毛澤東所言「如我軍大勝，必可議和。」或云：「半年至一年內如我打勝，和平有望」呢？此在民間而言，無不渴望和平。早在5月中，國民參政會即將集會時，民主同盟人士及其它若干參政員(包括周鯁生、張君勵等)，群欲發起「恢復和談」運動。國府委員會即開臨時會議，討論參政員恢復和談之運動問題，未作決定。

迨6月6日國務會議再度討論此一議案時，眾均默不發言，這是因為在目前軍事狀態下，中共決不來京商討和平。蔣意欲軍事好轉之後再作決定。是即並非不欲和談，乃是共方的問題。中共中央的決定：中國人民革命戰爭，應力爭不間斷地發展到完全勝利，應該不讓敵人用緩兵之計(和談)，獲得休整時間。（待續）