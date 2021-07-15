五月中旬台灣疫情進入三級警戒，商業活動冷清，百業為之蕭條，不論是住宿、餐飲、零售、運輸，或休閒、展覽、旅行等行業皆門可羅雀，然而日前公布的五月景氣，卻依然亮出代表熱絡的紅燈，兩相比較，可說是非常突兀。

景氣紅燈與如今多數人的處境明顯背離，何以如此？我們首先要了解燈號是怎麼編出來的，所謂景氣，概指總體經濟活動的波動，因此燈號必須綜合若干指標的變化加以判斷，目前國發會選擇了股價指數、貨幣總計數M1B、工業生產、非農就業、海關出口、設備進口、製造業銷售、批發零售及餐飲、製造業營業氣候測驗點這九項。

每月就根據這九項給予評分，除營業氣候測驗點直接採點數評分，其餘八項都是以年增率評分，年增率愈高，分數就愈多，每項滿分是5分，最低也有1分，加總九項所得到的「景氣綜合判斷分數」滿分45分，最低分是9分。低於16分亮藍燈，代表景氣低迷，高於38分亮紅燈，代表景氣熱絡，而介於其間還有黃藍燈、綠燈、黃紅燈，五月得到41分，接近滿分，亮得自然是紅燈。

觀察五月這九項指標，除了非農就業得1分，其餘八項皆得5分滿分，股價、出口、生產得滿分並不意外，因為今年以來國際景氣持續復甦，然而「批發、零售及餐飲營業額」也得滿分，就讓人不解了。因為隨著三級警戒，街景蕭瑟，商業活動停滯，不少店家都做不下去了，怎麼還能得滿分？

細看資料，批發零售及餐飲這三個行業的營收，批發業占了七成，我們看到門可羅雀的街景，消失的買氣，那是反映在零售及餐飲，這兩個行業五月份季調後的營收年增率確實不佳，分別為1.9％、-18.0％，然而批發業受惠於全球貿易的擴張，五月年增率仍高達27.5％，合計三者年增率依舊高達18.3％，這麼漂亮的成長率，自然要得滿分。

很明顯，這是不合理的，九項指標各有代表性，有的反映生產，有的反映出口，有的反映股市，有的反映信心，有的反映民間投資，有的反映就業，至於「批發、零售及餐飲」反映的自然是民間消費。然而，長期以來由於三者規模不成比例，占七成的批發業完全掩蓋了零售、餐飲的變化，因此任憑零售業多冷清、餐飲業多蕭條，綜合批發業之後，總是一片繁榮，而這顯然不是消費的實況，我們如果排除批發業，只計零售業與餐飲業，這項目還能得滿分嗎？自然是不會的，估計會由滿分5分跌至1分，如此景氣哪還亮得出紅燈？

此外，受三級警戒影響，五月就業人數月減12.6萬創歷年同期最大減幅，在燈號裡也完全沒反映，因為「非農就業」年增率低於0.6％就是得1分，五月雖已壞到-0.6％，還是得1分，五月勞動市場的劇變並沒有讓景氣綜合判斷分數減分。統計顯示，自2019年9月以來，非農就業已連21個月都得1分，期間不論景氣怎麼變，非農就業永遠不變，這告訴我們，此項指標已嚴重鈍化，無助於總體景氣的研判。

為讓景氣燈號更準確，每隔五、六年政府會進行一次改版，自本世紀以來分別於2001、2007、2013年及2018年改版，依國發會規劃的時程，下一次的改版是在後年（2023），自明年起，便要開始就這九項指標的景氣領先性、循環對應性通盤檢討，有鑑於此，我們認為此次檢討至少得做以下兩點修正：

第一、非農就業應替之以勞參率：非農就業近兩年在景氣燈號系統裡文風不動，完全無法反映勞動市場的變化，實務上雖可以調整檢查值以改善鈍化，然而考量我國人口負成長，未來就業人數逐年遞減將成常態，這項指標最好是加以替換，可替之以勞動參與率，勞動參與率反映的是人們的工作意願，不會受人口負成長的干擾，以今年五月而言，勞參率跌至58.8％，為近三年首度跌破59％，比起非農就業更能反映景氣的變化。

第二、刪除批發，以零售及餐飲反映民間消費：從五月的「批發、零售及餐飲」完全無法反映消費的冷清，明年通盤檢討時必須把這項列為檢討重點，由於批發業深受貿易景氣影響，而貿易既已反映在海關出口，若再次以批發業的型態重複反映，豈非畫蛇添足？出口繁榮時固有錦上添花之功，出口黯淡時豈無雪上加霜之誤？徒然增加景氣燈號的不穩定，而把它加在零售、餐飲又模糊了此項指標反映消費景氣的本意，因此未來宜以「零售及餐飲」加以取代。

自經建會時期，四十年來景氣燈號備受各界重視，由於燈號淺顯易懂更成為政府、企業研判景氣的重要參考。因應總體情勢的變化加速，不少指標已時不我予，繼續沿用已不合時宜，通盤檢討宜儘速展開，改版雖定在後年，但若能提前完成試編，明年提前上路又何妨？