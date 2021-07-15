好像全世界都在為蓋茲夫婦的離婚感到惋惜。這一對為慈善事業獻身的富翁富婆，竟然走上分手的不歸路，從此不再合作無間來造福世界，這是全人類的損失。

比爾蓋茲與梅林達(Melinda Gates) 結婚時，就有一個藕斷絲連的舊情人。婚後兩人每年都會面，梅林達睜一隻眼閉一隻眼。但比爾是個花花公子，因為多位女性告他性騷擾，遂被迫離開微軟董事會。在蓋茲基金會裡，比爾也有女朋友，其中一位是中國美女，人稱鄧文迪第二。這使梅林達深感無奈。

而使梅林達最不能忍受的是比爾與傑夫瑞艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的多年密切交往。艾普斯坦是個大色魔大淫媒，專門引誘年輕少女，逼良為娼。他結交世界上的頂級權貴富豪，英國的安德魯王子就曾多次在他家作客。艾普斯坦在案發被捕後，不明不白地死於獄中。後來艾普斯坦的女友和合夥人也被捕入獄，案件還在調查中。

比爾蓋茲曾經將他的好友艾普斯坦介紹給梅林達認識，並曾合影。梅林達決定走離婚這條路，是難以承受太多的無奈感，其內情頗不簡單，絕不是「追求男女平等」的藉口可以涵蓋的。比爾蓋茲的好友，股王華倫巴菲特（Warren Buffet）可能嗅到了一些離婚的內情，忽然宣布辭去蓋茲基金會的董事一職。比爾蓋茲在聽到梅林達宣布說，離婚是為爭取男女平等，心上的大石頭也許就放了下來。

梅林達不是西方有名女性中唯一感到如此無奈的，事實上還有不少，僅舉兩例。

貴為英國太子妃的戴安娜，在世紀婚禮以後，發現查理王子與舊情人藕斷絲連，而王子的真愛竟是一個有夫之婦。這一事實使她心情惡劣，生活痛苦，影響了健康。這種無奈感使她無法承受，她最終選擇了離婚，放棄了令人羨慕的做皇后的機會，結束了這段沒有愛的婚姻，繼續去追求愛情。不久，她就在車禍中香消玉殞。

希拉蕊（Hillary Clinton）貴為美國總統夫人，發現比爾柯林頓是個花花公子，在與陸文斯基幽會事件鬧得風風雨雨之際，白宮工作人員聽到兩人大聲吵架，希拉蕊還氣得摔花瓶。她的無奈感讓她覺得痛苦無助，還曾一度求助於傑克遜牧師。希拉蕊將自己一生的心血與努力投資到丈夫的身上，然後發現這個成功的男人是這般不堪，這種無奈是很難說得明白的。她最後走出陰霾，選擇繼續維持婚姻，以期保有自己多年的政治投資，仍舊為自己的事業打拚，終於做了一任國務卿，也幾乎做到總統的高位。

最近美國歷史學者重新審視過去總統的排名，比爾柯林頓又往下掉落了幾名。這與他和傑夫瑞艾普斯坦曾有來往的事實很有關聯。

（作者為大學退休教授）

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