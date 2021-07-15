永齡基金會執行長劉宥彤穿著T恤和牛仔褲，隨同鴻海創辦人郭台銘進府會見蔡英文總統，事隔5周，前國策顧問黃越綏，也是綠軍名嘴在臉書貼文批評劉，「儀容不整，對總統不尊重」。總統府發文表示，並無不被尊重的感覺，也有社會名流發起「向總統道歉」反諷黃越綏。

黃越綏自詡兩性專家，卻斤斤計較劉宥彤牛仔褲和T恤會見總統的衣著？如此充滿封建思維的評論，不知是與時代脫節，還是藉機蹭熱度，兼打被人遺忘的知名度？畢竟，郭台銘買到了BNT疫苗，打臉中央和那些冷嘲熱諷、又不做事的官員民代，綠軍難堪之餘，黃越綏好歹也要以大姊頭之姿，出來蹭熱度，打知名度！

莫名其妙的是，劉宥彤聽聞黃越綏老太太批評，立馬道歉。不知她道甚麼歉？還是劉苦嘗網軍霸凌的滋味，深知這票人招惹不起，不如道個歉，息事寧人？

說大人則藐之！換作是個鐵錚錚的漢子，或許該效法那擊鼓罵曹操的彌衡，脫去衣褲，光著身子，痛陳老百姓的痛苦，痛斥官員的無恥無能和無賴！

據說，三級警戒期間，許多人赤身裸體地跑到公共場所自拍，莫非，他們都是彌衡的粉絲，藉機裸諫那些高高在上、不知仁民愛物的當政者？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※