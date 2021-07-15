上次「九合一」選舉民進黨推出一則文宣，以貝多芬「命運交響曲」為主旋律，諷刺國民黨在中央擋建設，在地方收割功勞，根本是心中沒有人民的「擋擋黨」。

現在反過來用在民進黨身上，那才真的是｢姓何的嫁給姓鄭的——正合適｣。

國民黨才準備好執政四縣市申請疫苗的正式程序，民進黨就以｢疫苗已足夠｣為理由給擋掉了，加上之前的鴻海、慈濟、佛光山、張亞中等，已經不知擋多少回了，到底誰才是｢擋擋黨｣？

疫苗夠了嗎？那是民進黨自己說的，鴻海、台積電加慈濟1500劑，加上外國政府捐贈、明後年政府預定加購的莫德納，以及還沒用完和未上市的高端、聯亞，總共4457萬劑說是已夠使用，但想請問的是，進來了沒有？問世了沒有？這些只是你紙上畫大餅，說得好聽，如果能這麼順利，早幹什麼去了？到頭來還不是得靠民間企業和宗教團體。

變種的新冠病毒未來的變化誰敢小覷？歐美許多國家都是購買超過人口3、4倍的疫苗數量，更有施打第3劑的準備，而台灣呢？連第一劑都還沒打完就說夠了。

有準備才不怕有萬一，國內老百姓早看透政府的｢超前部署｣只是｢炒錢部署｣，對中央的防疫政策完全失去信心，你說夠了，到時疫苗進不來，老百姓又是一頓哭天搶地。

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