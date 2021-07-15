郭台銘永齡基金會與台積電捐贈1000萬劑BNT疫苗終於塵埃落定，指揮中心沒感謝，對比日本捐贈124萬劑AZ疫苗時的感激涕零之貌，有天壤之別。民眾看不下去，有網友自發製作FB頭像，感謝郭台銘與台積電，諷刺指揮中心連感謝背板都沒有。

當然，民進黨政府上下官員，想的和民眾不一樣，他們肯定不覺得要感謝郭台銘與台積電，因為他們自認為「全力協助」了民間採購疫苗，在中間卡關然後「不卡關」的，都來收割一把搶功勞，怎麼能感謝郭台銘與台積電呢！

不僅如此，那些沾不著邊的綠營人士，還得在這個時機踩一踩郭台銘，揪一點錯，掀一點浪，潑一點髒水，方能壓一下郭台銘的功勞。前國策顧問黃越綏就配合得相當好。她早不批評晚不批評，竟然在事隔了5周，挑這個時間批評永齡基金會執行長劉宥彤見蔡英文總統時穿的是牛仔褲，逼得劉宥彤道了歉。

請問黃越綏，陳時中見總統時脫鞋展露臭襪，你怎麼沒說「儀容不整，對總統不尊重」！

捐贈了500萬劑疫苗，不僅沒得到感謝，反過來還得道歉，真是滑天下之大稽。

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