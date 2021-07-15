NCC駁回中天綜合台播新聞的申請，又是擺明雙標，但NCC現在已是「壞人做到底」，都把中天新聞台關掉了，不在乎被多罵一次。

當前台灣是「新聞自由」與「政府威權」的拔河，NCC如果同意中天新聞台播新聞，也可以往自己臉上貼金：「你看我們多中立，根本沒有針對中天」，側翼也會繪聲繪影：「中天已經被民進黨摸頭了」，來打擊中天的公信力。

反過來說，NCC對中天的每一次打壓，都是最好的廣告，讓閱聽眾知道，至少台灣還有一家媒體，是政府影響、掌控不了的。這也讓中天新聞的影響力，與日俱增。

最近難免會想，如果中天新聞被下架之後就倒閉解散了，其他媒體很可能化為寒蟬，民進黨還會同意台積電、鴻海捐贈疫苗嗎？真的覺得未必。

郭台銘、台積電、慈濟捐的，是有形的疫苗，保護台灣人民的生命安全；新聞自由則是「政府濫權的疫苗」，保護台灣的民主自由。郭台銘花50億捐BNT，蔡衍明一年虧十億捐中天，身為台灣人民，兩種疫苗都很感謝。

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