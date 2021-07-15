永齡基金會、台積電終於與上海復星醫藥集團達成採購德國輝瑞BNT疫苗共計1000萬劑。親綠媒體報導，關鍵之一是民進黨政府堅持拿掉有損國格的「復必泰」標籤。對此，民進黨籍台北市議員王世堅秀出新加坡買BNT疫苗的標籤字樣照片「Fosun Pharmaceutical」，反問「新加坡是獨立國家吧，有辱國格嗎？」要求行政院閉嘴。

民進黨王世堅這次又吃了誠實豆沙包，去年11月「丁怡銘哏圖事件」他就曾經狠嗆蘇貞昌下台，「靠哏圖治國」簡直丟盡民進黨顏面。這次蘇內閣拖到疫苗稀缺、老百姓死傷慘重、民怨沸騰，一味地甩鍋中共干擾，等到民間團體紛紛跳出來捐購疫苗，還不斷杯葛郭董與台積電買BNT疫苗。現在事情妥妥了，行政院卻搶先跳出來開記者會獨攬功勞、吹噓自己好棒棒，背板上完全不見永齡基金會、台積電捐助者的名字，別說老百姓看了不爽，連民進黨最接地氣的王世堅也忍不住痛罵「太丟臉」！最近民調顯示民進黨支持度跌到28%，足足崩了15%，不是沒有道理。

6月18日，蔡總統與郭董、台積電董事長劉德音會談後獲致「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」高度共識，而且強調「愈快愈好」。現在郭董秉持蔡總統三條件及「愈快愈好」的堅決意志，終於使命必達，怎麼不見行政院檢討「硬是要繞過中國代理商只找原廠談」的謬誤作法，而白白浪費8個月時間，也不反省蘇貞昌答詢立委說「郭董買不到疫苗、手上沒有疫苗」唱衰心態的可議！

去年早該下台的蘇貞昌這般無能、怠惰，對比開記者會展露貪功、戀棧的官員嘴臉，無心執政、誤國誤民，那些28%的綠粉，難道只有吃了誠實豆沙包的王世堅看得出來？

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