台灣企業向上海復星採購疫苗，終於定案。之前疫情指揮中心把疫苗公司的「大中華代理權」政治化，作為阻擋採購的藉口；現在總統蔡英文向人民邀功，透過臉書強調採購案符合「原廠製造」、「原廠標籤」、「直送台灣」三原則，表示政府的堅持，守護了人民健康。

三原則，其實與健康無關；三原則是概念混亂的文宣標語，拿來搪塞、脫罪。

原廠標籤是假議題。各國紅酒進口台灣，原廠標籤上會加貼中文標籤，用中文註明商品名稱、生產製造商、原產地及主要構成物等。中文標籤不會讓紅酒不好喝，或更好喝。

台灣規定進口物品標籤的法律有十四部，疫苗也受規範。例如醫院常見的「巴斯德細胞型日本腦炎活性減毒疫苗」，是「梅里埃集團」（Mérieux）的產品，其控股公司設於法國里昂，子公司「梅里埃科學」的總部位於美國芝加哥，台灣人施打的疫苗，則來自於泰國廠，由台灣的「賽諾非」藥商進口，台灣的「裕利包裝廠」貼上中文標籤（如圖）。

普遍施打於台灣嬰兒的腦炎疫苗，政府沒有規定「原廠標籤」，也沒因為貼上了中文標籤，疫苗效力就變差。

腦炎疫苗的例子也可以戳穿「直送台灣」的話術。梅里埃集團是世界疫苗研究先驅，由法國科學家馬塞爾•梅里埃在1897年創立，一百多年來梅里埃家族成為生物科學王朝，世界頂尖品牌。台灣嬰兒打的梅里埃，並非法國直送台灣，這無損疫苗的合法性與效力。

至於「原廠製造」，更是含糊不清的藉口。腦炎疫苗來自泰國廠，而不是法國，算不算原廠？台灣人正在打的AZ新冠疫苗，並非來自英國，成品在日本製造，日本廠使用的原汁液來自中國大陸的無錫藥明生物技術公司、比利時 Henogen SA、美國的 Catalent、英國的 Oxford Biomedica與韓國的SK Bioscience等。這些代工廠（OEM Original Equipment Manufacturer）與設計代工廠（ODM Original Design Manufacturer），兩者英文裡都有原廠字樣，到底算不算原廠？鴻海與台積電採購的BNT疫苗，德國輝瑞的產品，輝瑞在全球各地共有43廠，BNT疫苗若來自這些工廠，算不算原廠？

蔡總統的三原則，台灣已經施打多年的腦炎疫苗，並不符合；目前台灣人正接種的AZ疫苗，不符合；未來入台的BNT疫苗，也未必會符合。三原則喊假的，混淆視聽。

三原則被蔡政府做成網路梗圖，側翼、名嘴配合傳播，其宣傳邏輯是：干擾企業採購疫苗者，不是蔡政府，而是中共；三原則代表BNT疫苗與中國大陸無關。

BNT疫苗案，政府該專注於人民健康，而不是誰當代理商。蔡政府齟齬於上海復星的「大中華代理權」，駐德代表謝志偉公開說「大中華」是荒謬的概念，堅持鴻海等企業一定得直接與德國方面談。為此政府糾結了兩個多月，還是繞不過去，終究仍得向上海復星採購。民進黨的說詞悖離商業現實。跨國企業中，有的把大中華區總部設於中國大陸，這不代表台灣是中國大陸的一部份；有的把大中華區的辦公室設於台北，這也不代表北京與上海受台灣統治。蔡政府硬把大中華代理權加上統獨意涵，依其邏輯，歐洲風電公司把亞洲營運總部設於台北，日本與韓國不就都是台灣的一省？

謝志偉不知的是，美國貿易代表署（USTR）就是把台灣事務歸類在中國事務項下。日前台美重啟TIFA協商，美方代表Terrence J. McCartin的正式頭銜是Assistant U.S. Trade Representative for China Affairs，中文翻譯為美國貿易代表署中國事務助理代表，或者依美國在台協會（AIT）的翻譯，稱之「美國對華事務助理貿易代表」。但台灣媒體都不提他的全銜，少數媒體用「負責中國台灣香港事務的助理代表」。美國的「中國事務助理代表」負責與台灣談判，民進黨不抗議美國將台灣事務歸類於中國事務；但BNT疫苗，民進黨政府硬拿上海復星的「大中華代理權」做文章。

上海復星，企業體龐大，裡面設有中共黨組織，與台灣協議合約時，當然有其政治立場。大陸企業裡的中共黨組，領頭的，許多沒有專業技能，應酬吃飯之餘，就是打報告，寧左勿右，迂腐不敢放開手腳。這就是台灣企業與上海復星協議時的中共因素。台灣疫情指揮中心口中的「敏感議題」，層級就這麼低，大陸藥廠雞毛蒜皮的考量，到了我政府口中，誇大為國際大事。

也是由於總有些台灣人民認為台灣是世界的中心，以為包括中共在內，各國強權每天無所不用其極盯著兩岸關係，一涉及中共，就以為天大地大，讓民進黨很便利地拿中共因素恐嚇台灣人民。

中共不是鐵板一塊，中共因素，要看涉及的層級，並非每個事情都是習近平和中央對台小組在打壓台灣。上海復星爭議，若在兩岸政府可以直接聯繫的馬政府時代，一通電話就解決了，台灣一個處長就壓得住上海復星或對口上海台辦；蔡總統執政，兩岸官方不往來，民進黨政府更該設法解套，排除上海復星黨組不識大體、小鼻子小眼睛的政治擔憂，但民進黨卻把小事誇大，鎖鍊往自己脖子上套。中共因素成為民進黨卸責的藉口，而不是想辦法處理。

美國贈台疫苗，透過世界衛生組織（WHO）的COVAX平台進行，COVAX裡有中共的角色，美國疫苗成功抵台，代表中共默許。日本贈台疫苗，日本先與中共打招呼，中共原希望透過COVAX平台，但日本不同意，中共也沒堅持。中共、日本不願意在此事情上花力氣糾纏，畢竟雙方有更重要百倍的事情要合作，一是合力落實區域全面經濟夥伴協定（RCEP）；二是恢復安排習近平訪日。美、日給台疫苗，表示疫苗一事，中共不是太在乎，處理的層級有限，中共開綠燈，早已定調。在此脈絡下，台灣向上海復星買疫苗，不管買家是官方還是民間企業，不是問題。

中共對台灣事務指指點點，令人討厭，但民進黨政府把事情愈搞愈混亂，自己製造麻煩，對台灣人民健康毫無助益。事情繞了一大圈，最後疫苗還是得向上海復星買，蔡總統面子拉不下來，失去尊嚴，發明了三原則，用宣傳素材遮掩政府的尷尬。

來到台灣的BNT，包裝上將不會有「復必泰」三個字，但事實上BNT就是復必泰，抹煞不了。在台灣不稱做復必泰，少了三個字，台灣民族主義就高潮了，但不代表台灣就成功獨立於中國之外。抹去復必泰三字，蔡政府引以為榮，誇稱「原廠標籤」，那就請再接再厲：身心科用藥Zanax為例，台灣和大陸的名稱一模一樣，包裝上都寫著「贊安諾」，用於焦慮症、憂鬱症、失眠，看起來兩岸的精神官能症者快統一了，民進黨趕緊努力阻止。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）

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