台積電和鴻海永齡基金會採購1千萬劑BNT疫苗案，在經歷了將近兩個月後，終於在7月11日通過，隔天行政院發言人羅秉成在記者會上說：「卡在政府？這個講法很卡通，既不真實又不公平。」並說政府如果真的要卡，大可以指稱文件準備不齊，或內容待確認等技術性拖延。如此花式打臉的說詞，差點沒讓我笑出腹肌來。筆者小時候很喜歡看卡通，但真沒看過劇情如此犀利又峰迴路轉的卡通，以下來整理一下這近兩個月以來的來龍去脈。

早在5月27日，高虹安立委與各界就有傳出郭台銘有意購買500萬劑上海復星代理的BNT疫苗；而同一時間卻有傳言說，因為北京當局從中作梗，購買案破局了。對此郭董立刻澄清，進度仍在進行中，沒有任何政治力介入，一切在商言商，沒想到網軍機器動得比風聲走漏還快。

隔天（5月28日），指揮中心就公布民間購買疫苗的「八項要件」來限制民間企業直接購買疫苗。但其中一樣「原廠授權書」顯得相對困難，郭董只能去找德國BNT原廠申請，但原廠只出售給政府，因此郭董的下一步必然是向政府申請政府授權書。指揮中心可能預判到了這一步，因此趕緊在隔天再頒布「兩大原則」：中央政府與原廠簽約，以及由中央統籌分配，重重將了郭董一軍。

這招來得快又突然，以致郭董妻子曾馨瑩6月1日將八項文件繳齊後，被指揮中心丟出一句「缺漏原廠授權書」就被已讀，遲遲沒有回音，也沒有任何政府授權書的進度消息。有趣的是，這不就是羅秉成口中「文件準備不齊」的技術性拖延嗎？看來羅發言人至少在這點上還滿誠實的。

直到6月10日，疫情日益嚴重，因此在護國神山台積電也送件申請購買500萬劑BNT疫苗、6月16日郭台銘透露BNT只願意與政府洽談、以及郭6月17日發文證實政府並無阻撓疫苗購買，連三記將政府捧起來的操作下，蔡英文才終於在6月18日接見郭台銘和台積電董事長劉德音，並授權民間疫苗採購案。

同日，行政院趕緊召開記者會，宣告偉哉中央政府協助民間企業採購疫苗，一島同心；羅秉成表示，政府協助台積電、永齡基金會採購疫苗效率驚人，絕無技術性拖延一說，說得好像6月1日到6月18日期間染疫和死亡的台灣人民們就像笑話一樣，簡直是在受害者身上再捅一刀。

郭台銘表示，如果早在5月末就可以談成疫苗購買，最快6月就能到貨；如果6月初就能談成，那疫苗最快也7月能到。如今，7月中了，疫苗呢？如果我們指稱中央政府「先卡再通」的惡行很「卡通」的話，那中央政府充滿漏洞的笑話也跟「動畫（洞話）」沒兩樣。

（作者為政治觀察者）

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