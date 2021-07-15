半個月前，台北高等行政法院審理中天新聞「鳳凰展翅雲」遭罰上訴案時發現，NCC召開諮詢委員會時，16名委員中有12人認為不違法，NCC卻依另4名委員意見決議開罰，以少數否決多數，北高院據以認為，中天上訴有理，發回更審。

7月14日，NCC再接再厲打擊中天。該會第972次委員會議決議，否准了中天綜合台新增「製播三節新聞暨於周間黃金時段製播新聞性政論節目」營運計畫變更案。NCC否決本案的新聞稿，詰屈聱牙，深文周納，讓人看了如墜霧裡。

簡單點地說，無論中天提出什麼樣的營運計畫變更申請，也不管北高院還是哪家法院的裁決或是發回更審，只要牽涉「中天」和「新聞」兩字，NCC無須徵詢「僅供參考」的諮詢委員意見，一概秉持獨立機關的精神，斷然駁回否決！

事實上，台灣電視事業自開播以來，每家電視台都是綜合台，都在黃金時段製播新聞。有線電視系統和頻道氾濫後，台視、中視、華視、公視、大愛、人間衛視，八大第一台、三立新聞台等綜合頻道，通通都在黃金時段製播新聞，為何獨獨中天綜合台不准製播新聞？究竟是NCC嫌惡歧視中天？還是「中天新聞」獨立客觀，針砭時事，已經到了讓NCC和蔡政府無力招架的地步了？

民進黨全面執政後，網路和社群媒體興起，電視新聞基本上跟著執政當局走，跟著爆料公社走。等到中天新聞被迫撤照開台後，電視新聞一片綠油油；歌功頌德的報導，多到溢出螢光幕；假新聞搭配網軍側翼，內銷轉外銷，滿坑滿谷。在這種情形下，和NCC談什麼新聞自由、獨立報導、客觀評論，不啻是與對牛彈琴。明知如此，中天綜合台申請變更營運計畫，製播新聞節目遭拒，豈不是意料中事？

台灣電視新聞早已娛樂化、綜藝化、甚至白癡化。既然是綜合台，哪裡還需要申請變更營運計畫？不如就將新聞娛樂化、綜藝化、戲劇化，並根據相關內容，製作成各式化的社會新聞、政治新聞和經濟新聞。譬如，報導行政院搶功鴻海、台積電採購BNT疫苗記者會，可特聘演員或素人，扮演搶功大戲的諸位政客，記者會電子看板則需正反俱陳，笑果十足，還可加上網友評論走文。當然，NCC副主委翁柏宗遭詐騙358萬，也是好題材。如是這般的綜合反諷內容，似新聞，不是新聞，比新聞更辛辣，保證叫座，NCC又奈我何？

在民進黨和NCC的宰制下，台灣的電視新聞幾乎已全然黨化綠化。今天，台灣防疫網崩壞，疫苗採購及接種策略大亂，不正是缺少輿論制衡監督的機制所造成的嗎？

否准中天綜合製播新聞節目，不難；阻攔浩浩湯湯的民意，從來沒有成功過！

（作者為資深媒體人、曾任有線寬頻產業協會理事長）