近來各界對國民黨的支持率相當關注，前立委蔡正元也語重心長表達擔憂，認為目前支持率掉到2成以下，是3年來最低水平，反映當前藍營支持者的憂心。

不過，從各界引用的台灣民意基金會數據來看，從2019年到2021年，國民黨支持率最低的時候，其實是2020年2月，也就是江啟臣接手前夕，僅12.5%。當時，跟民進黨的差距達3成之多。即使在2016年敗選後，國民黨支持率也仍有16%，可見2020選後，國民黨幾乎是處在史上最低的狀態。

在江啟臣上任後，支持率逐步上升，從2020年11月至今，半年多的時間都維持穩定2成，整體提升近1成，與民進黨的差距，更從巔峰的3成，縮減近兩個月的3%。江雖未為國民黨帶來爆炸性成長，但穩健的作風，用一年時間，就重新凝聚因大選流失的泛藍選民，把政黨格局從綠營輾壓拉到藍綠平盤，從數據來看，絕非走在錯誤方向。

基本盤翻轉需要醞釀，上一次從大幅落後到追平到3%內，國民黨花了2年的時間。藍大綠小的時代早已過去，從過去5年民調來看，藍營基本盤就是2成上下，因此要從平盤到超越，就必須要爭取中間選民。

凝聚泛藍的階段已經結束，如何越過中間選民之牆，就是國民黨下階段的首要工作。不過對所有的在野黨來說，要想爭取中間選民支持，從少變多，就必然要調和既有支持者與新支持者和潛在支持者的內部矛盾與觀念歧異。簡言之，如何在保有既有客戶的情況下開發新客戶，就是這個百年老店當下最艱難的任務。統獨路線、政策立場、問政風格、議題取向、世代觀念，無一不是難題，無一不需處理。

2021年底的公投，是國民黨突破中間選民之牆的一個契機，但從2018年的經驗來看，2022的選舉，或許才是主戰場。考量到地方選舉的性質，以及媒體關注焦點，藍營要爭取中間族群，地方首長參選人的表現將會是關鍵。連任者的政績、挑戰者的形象，媒體最為關注的縣市，藍營領頭羊表現如何，將決定國民黨是否能翻轉政黨基本盤，而領頭羊與黨主席、總統參選人的關係，更將左右2024的戰局。2020的覆轍，2024決不能重蹈。

疫情結束，民進黨將步入後蔡英文時代，奪嫡之爭旋即而來。鄭文燦因諾富特事件遭到政治重創，銷聲匿跡；賴清德則鴨子划水，獨得AIT眷顧致詞，持盈保泰。而兩人間親蔡反蔡路線分明，更將可能成為分水嶺。如何與一位民意支持度崩盤的總統互動？反蔡立場鮮明，擁有深綠支持的賴清德，彷彿已具蔡英文抗體，能免受其害；親蔡的鄭，則將左右為難。

此外，同為反蔡、曾在器官案力挺柯文哲，有所私交的賴，更擁有與白色力量部分合作的可行性。柯在與綠營側翼鏖戰之時拋出綠白合2024有可能之語，值得細思。

蔡英文走向終局，賴清德扮豬吃老虎，柯文哲動向未明，國民黨布局絕不能只看1個月的數據情勢。

（作者為國民黨青年部主任）