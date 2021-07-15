為衝刺國內新冠疫苗接種覆蓋率，中央流行疫情指揮中心宣布改採「劑次人口比」，取代第一劑疫苗覆蓋率的統計方式；對於連疫苗覆蓋率也要校正回歸，專家質疑全世界沒人這樣算，只為了美化數字，以達到7月底25%疫苗覆蓋率的目標。不料衛福部長陳時中回應時，竟脫口而出這是「總統蔡英文的意思」。

依照這種新算法，現有的疫苗覆蓋率就會比實際情況提高，這是不是操弄數字遊戲，外界自有公評；但前疾管局長蘇益仁提醒，使用劑次人口比統計疫苗施打情形，大多是疫苗覆蓋率較高的國家，而台灣並非如此。第一、二劑疫苗覆蓋率具有防疫上的重要意義，若將兩者混為一談，不僅會讓統計失真，還可能會造成防疫對策的誤判。

最近政府陸續推出施打疫苗意願登記、搶打殘劑等措施，儘管粥少僧多，被譏為望梅止渴，但國內施打AZ疫苗的進度逐漸加快，相對之下，一度急著要跳過三期試驗急著上市的國產疫苗，已經無法如蔡總統所願在7月底上市，屆時「總統的意思」將如何發展，令人好奇。

雖然蔡政府目前「放行」了民間捐贈國際疫苗的進度，但在更多疫苗並未真正入台前，對於國民黨要申請加購疫苗的提議，民進黨政府竟表示沒必要；問題是台灣的疫苗真的夠了嗎？而蔡總統雖表示對民間團體的義舉要積極處理，但一到了行政院與衛福部，就開始刁難卡關，說的和做的不一樣，究竟哪個才是總統的意思？

還記得請辭食藥署疫苗審委的中研院院士陳培哲嗎？原因就是他說國產疫苗「不可能通過國際認證」，並直指疫苗專業審查「最大的困難就是蔡總統」。如今總統又從疫苗專家變成數據專家，「總統的意思」還真是無所不在！