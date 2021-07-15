台股突破18000點大關，創下歷史高點，未見市場開香檳慶祝的場面，反而呈現一種「詭異的冷淡」氣氛。前行政院長陳冲在報紙發表文章，引用巴菲特指標（股市市值占GDP比重），認為台股總市值占GDP比重高達264%，有泡沫化疑慮。野村證券甚至認為，未來3年台灣可能爆發金融危機，在野村的模型中，台股股價是一個關鍵的風險參數。

亮眼數據與基層感受背離

18000點是否太高？是否有泡沫化疑慮？市場並沒有共識，一派觀點認為台灣資金充裕，股市後續仍然看好。那麼，就不免令人好奇，疫情衝擊下，股市表現亮眼，出口頻頻衝新高，政府還不斷釋出調升GDP預測好消息，但絕大多數民眾無感，一點都不覺得「明天會更好」，這是怎麼回事？

原因很簡單，因為一些反映庶民生活的指標與數據，表現和股市、出口、GDP恰恰相反。譬如無薪假人數，上星期暴增7500人，實施無薪假企業家數，累計1883家，創歷史新高。這代表企業與店家並未因台股創新高而受惠，反倒受疫情打擊而緊縮業務或停業，位於社會底層的市井小民收入減少，甚至掛零，經濟總體帳面與庶民生活感受脫鉤。最近爆出大量勞工紓困貸款呆帳事件，更突顯受薪階級生活的窘迫與壓力，逼使他們連信用都不顧，選擇賴帳不還。當收入有問題、生活快過不下去時，這些在社會底層掙扎求生存的人，怎麼會在乎台股創新高。

受疫情衝擊最大的零售與餐飲業者，在3級警戒的嚴格管制下，不時傳出關門倒閉的聲音，許多知名業者與老店也紛紛吹起熄燈號。各大商圈變得跟空城沒有兩樣，開店率一半都不到。根據欣元商仲的市調統計，台北市有七大商圈，店面空置率在10%以上，其中士林夜市最慘，將近3成，慘澹景象十分罕見。在這樣的情況下，台股再創新高與其何干。

底層民眾渴望的是基本生活需求能夠獲得滿足，而不是讓執政者拿來說嘴的光鮮亮麗股市表現或經濟數據。再好的股市與經濟數據，也不代表小老百姓的真實生活感受。社會明明瀰漫著水深火熱的氛圍，主計總處跟央行卻不斷上修經濟數字，彷彿活在兩個不同的時空。

不過，總體數據與基層感受背離，並不表示總體經濟數據不重要或不可信，而是經濟果實未能雨露均霑，是民進黨政府政策錯誤的結果。正所謂，朱門酒肉臭，路有凍死骨。民進黨執政以來，經濟數據確實變得漂亮、股市也持續走高，但只有少部分人享受到成長果實，社會更趨向M型化，有錢的人更有錢，庶民生活更艱苦。

政府不能只為有錢人服務

這不是空穴來風，主計總處公布最新每戶5等分位所得差距倍數，自2016年來逐年走高，2019年已經來到6.1倍，創下7年新高，代表貧富差距的擴大。瑞信6月底的全球財富報告指出，台灣財富不均度（吉尼係數）高達70.8，超過日本64.4及南韓67.6，貧富差距惡化相當嚴重。最近在疫情衝擊下，影響最大的多為底層民眾，勢必讓貧富差距更大。

疫情動盪的時代，台股創新高、經濟有機會保5，確實不容易。但民選政府存在的目的，不是為有錢人服務，不能因總體數據亮眼而沾沾自喜，卻忽略一般民眾的感受，傾聽基層聲音，看見亮眼數字背後的千瘡百孔。如果不能拉近總體數據與基層感受的差距，讓更多社會底層民眾對經濟更加有感，再亮眼的數字，也沒有太大意義。

疫情威脅的不只是人民生命安全，還包括市井小民的生計，一旦生計不保，貧富差距將進一步惡化。實際做法上，應加大補貼力道、減輕租稅負擔，無疑是短期人民最有感、也是最具體可行的措施，長期而言，要增加高所得者稅賦。無論從學理或實務上來看，移轉性支付與租稅手段是改善所得分配的良方，也是社會福利制度的精髓所在。特別是值此疫情嚴峻時刻，更需要政府這隻看得見的手，來矯正因管制所造成的市場失靈現象。如果連這些最基本的要求都做不到，那麼下架民進黨政府，將是全民的唯一選擇。