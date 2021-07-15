關注在台境外學生權益的組織「境外生權益小組」近指出，目前外籍人士惟有中國大陸學生不能登記疫苗接種意願，並引述衛福部職員的答覆稱：陸生不能預約「與國籍沒有關係」，而是因為必須要有居留證才能預約；加上現在台灣的疫苗也短缺，有可能要等公費施打對象都打完之後，政府會「再評估」何時開放施打。主管陸生事務的教育部則回應，只能依中央流行疫情指揮中心疫苗施打規畫辦理。

政府自開放陸生來台就學，迄今包括讀學位及交換生已經多達好幾萬人。台灣針對大陸學生來台讀書，曾經採「三限六不」原則，其中「六不」包括了不編列獎助學金、不允許在學打工、不得在台就業等等，被人批評是「為德不卒」的措施。由於該措施影響招募大陸學生，後來經過各大學的爭取才有部分措施逐步解禁。如今，隨著兩岸關係每況愈下，大陸來台學生已逐年大幅減少。

台灣的「少子化」情況已經嚴重影響許多大學的生存，一些後段班的大學，不僅是私立學校，就連公立大學的部分科系都面臨關門危機。歷年來陸生對於改善各大學的財務困境有著相當的貢獻。此外，筆者在各大學教過的陸生，都讓我留下非常好的印象，我也相信所有教過陸生的老師，都和我一樣有著相同的感覺，那就是陸生的成績也許不一定是最好的，但陸生一定是班上「最用功、有禮貌、守規矩、重感情」的學生。

目前台灣新冠疫苗短缺，迄今許多民眾仍無法普遍施打；然而筆者希望中央流行疫情指揮中心能夠再一次的「超前部署」，立即將陸生也列入施打的對象，而不是僅以「政府會再評估甚麼時候開放」來回應。至於主管陸生事務的教育部，也應該主動積極的向衛福部爭取。相信各大學校長一定是將所有的學生當作您們自己的孩子一樣看待，當陸生受到不公平待遇，甚至歧視時，校長們有責任向教育部、陸委會及衛福部抗議。

「陸生的命也是命」，儘管陸生按規定將無法注射疫苗，但規定是「死」的，人是「活」的。我們的疫苗接種政策與措施已經犯了許多的錯誤，不容許再犯下「不通情理」和「沒有人性」的過失。根據統計，未來我們可望總共擁有疫苗至少3000萬劑以上，已絕對足夠將陸生納入施打範圍。即使陸生因為沒有居留證而無法納入公費疫苗施打，相信自費也是陸生所願意接受的。將心比心，目前台灣在大陸求學的學生，沒有被排除在注射疫苗名單之外的。

「遠來是客」，台灣人民最懂待客之道，而台灣最為外人所稱道的就是「人情味濃厚」。兩岸政府之間縱有齟齬，那是政府間的事，不要牽連到人民。台灣自稱是自由民主的國家，社會充滿了愛心；相信這些嚮往台灣且不遠千里前來讀書的陸生，在心中都已建立了對台灣良好的印象。曾經來台的大陸觀光客已經留下「台灣最美的風景是人」的讚語，而是人就要有人性。 （作者為大學英文講師）

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