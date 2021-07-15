美中關係正在改變，據最新報導，美國副國務卿雪蔓即將訪問天津與大陸外交部副部長謝鋒會談，如果順利，國務卿布林肯或白宮國安顧問蘇利文可能接續訪中。不久前白宮國安會印太事務協調官坎貝爾公開宣示：「美國不支持台灣獨立」，就有為拜習會移除障礙的解讀，如今看來，美中高峰會談確有成局的可能。

台灣問題成為拜習會的變數

拜登總統在完成全球「抗中」初步布局後，與大陸國家主席習近平見面，只是時間的問題，10月間在義大利舉行的「20國集團（G20）」高峰會議，是最可能的場合。坎貝爾曾樂觀表示，美中雙方不久就會有某種形式接觸。

不過，拜習會即使水到渠成，以美中關係及國際局勢現況，究竟能達成什麼效果？雙方固然都有會談的主觀期望，但雙方的目標及利益須有所交集才能創造成果。如果雙方只是為會面而會面，除了創造國內政治聲量外，對改善雙邊關係及重整國際秩序，就很難產生實質意義，這是雙方在未來3個月須克服的更大挑戰。

以台灣問題而言，美中即使取得某種程度相互理解，使峰會安排工作得以展開，但不代表歧見已化解。譬如，美國雖然表明不挑釁中共紅線，但日本卻以「代理人」姿態挑撥敏感的台灣議題，副首相麻生太郎、防衛副大臣中山泰秀公開表示，中國若侵犯台灣，「日美必須一起防衛台灣」，一起保護台灣這個「民主國家」；日本2021年《防衛白皮書》史無前例提及台灣，中、日在台灣問題上的衝撞如不能節制，不無可能成為拜習會的變數。

拜習會將是拜登外交政策，甚至整體施政的初期檢驗。拜登就職後，隨即展開全方位部署，發動一波又一波外交攻勢，國務卿布林肯更是席不暇暖，7國集團（G7）及北大西洋公約組織（NATO）峰會後，親自出席G20外長會議，與東協組織（ASEAN）10國外長舉行視訊會議，積極拉攏與東協關係。財政部長葉倫專程前往布魯塞爾會見歐盟官員，呼籲美國與歐盟應該建立「聯合陣線」，對抗中國侵犯人權以及不公平經濟競爭的行為。

在政策面及制度面，美國更是頻頻出招，擴大對中國的打擊面，國務院向國會提交「種族滅絕與暴行防治報告」，再度點名中國等6個國家「正在發生種族滅絕暴行」；國務卿布林肯、國防部長奧斯汀及國家安全顧問蘇利文聯手發動「網路及科技外交」，點名中國在人工智慧發展上對美國造成的威脅；以及倡議簽訂印太經濟體的「數位貿易協定」的方案，以制衡中國大陸在此地區的影響力。除了傳統地緣政治的軍事、外交、經貿手段，拜登政府更專注在人工智慧等新興科技、網路安全、5G、6G等層面，企圖全面孤立、阻斷中共參與及取得高科技的管道。

認清台灣已成強權談判籌碼

大陸曾對拜登政府抱持了很大的期望，但「川規拜隨」使美中關係反而更形緊張。美中3月在阿拉斯加舉行高層戰略對話，中共「中央外事工作委員會辦公室」主任楊潔篪當面嗆聲布林肯與蘇利文，「你們在中國面前沒有資格說，你們從實力地位出發同中國談話」，空前尖銳、辛辣談話及火爆場面開啟了中共對美態度與路線的「典範轉移」，有效控制新冠肺炎大流行，經濟快速回歸高成長使中共更具企圖性及話語權。

北京對美一貫政策是希望雙方「相向而行，構建不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係」，但反對任何形式的「新冷戰」，以及強制加諸的「以規則為基礎的國際秩序」，特別是對外力介入中國內部事務沒有妥協、讓步餘地，習近平在中共建黨百周年談話中就凸顯這個堅定立場。

美中強權戰略競爭盤根錯節，除了傳統地緣政治的勢力範圍之爭，更是意識形態、制度與特定範疇規範制定權的對抗，「民主對抗專制」的訴求將使大陸在西方世界處於被動，但中共為實現2035年中等富裕國家目標，仍需與西方國家往來，習近平如何與拜登建立競爭中的合作關係，爭取時間證明中國特色社會主義的優越性，則是習近平的考驗與挑戰。

拜習會荊棘滿布，美中對抗結局更難以預測，民進黨政府必須認清台灣已成為強權競爭的談判籌碼，假如拜習會演變成「零和博弈」局面，台灣將是必然的輸家。