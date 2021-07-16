何應欽於二月二十三日抵達杭州，決定繼續借重白崇禧。東路軍下一個攻略的城市是上海。何、白開會研商進攻路線，蘇聯駐東路軍顧問蔡巴諾夫（Aleksandr Ivanovich Cherepanov）有鑑於孫傳芳軍在滬杭鐵路沿線布防，而且在松江第三十四號鐵橋旁築有堅固橋頭堡陣地，強攻不易，所以力主從長興、宜興、吳縣迂迴攻擊。白崇禧卻不贊成，他認為如迂迴單攻一路，敵人也能迂迴，不如兩路並進，讓敵軍難以兼顧。白氏還向何應欽表示，他已準備好鐵甲車，屆時將親自指揮攻擊。

何採納白的意見，三月十七日開始進攻。二十一日，當劉峙指揮的第二師在松江鐵橋與孫軍激戰時，白崇禧率領事前備妥的鐵甲車隊，先以猛烈砲火壓制敵人火力，接著又以重機槍掩護步兵衝鋒，一舉攻克此堅強據點。三月二十二日，第一軍第一師薛岳部進入上海。南京也於次日克復。

東路軍攻略上海、南京對蔣介石而言極為關鍵，當時在武漢的國民政府，已經成為鮑羅廷發號施令的工具，蔣氏因為拿下滬寧，才有了反擊的憑藉。且說一月三日，蔣氏出席國民黨中央政治會議，決定「中央黨部與政府暫駐南昌，前者使軍事歸統一，後者冀於黨務得補救也。」一月十二日，蔣到武漢，在各界歡迎晚宴上遭到鮑羅廷言詞羞辱，指責蔣偏袒黨中老輩、喪失革命精神，他認為鮑意在將其逼退。隔日，蔣與鮑羅廷談話，指責鮑「跋扈橫行」，「破壞蘇俄以平等待我民族的精神」，兩人反目成仇。

白的支持，對蔣而言至關緊要。此時蔣透過電報向白訴苦，也藉以表示親近：「兄在東路，武漢情形複雜，痛苦不堪，於是望兄回部襄助之心更切，惟事實必不能離開東路，且敬之兄借重異甚，不能離東路，」蔣寫道，他準備新編組一個軍，任命白為軍長，「另成一軍，俾可發展鴻圖，以成偉業也。」在白表示自己不願帶兵，願意辭去軍長一職回總部服務時，蔣又同意讓他保留行營參謀長，仍兼軍長職。

革命軍佔領上海後，白崇禧出任淞滬警備司令；上海市長一職，蔣原來規劃由其盟兄黃郛擔任，之後也準備改成白氏部曲張定璠出掌。這些舉措顯示：蔣準備在上海發動對武漢的反擊，而以白崇禧為實際負責人。

上海是中國的經濟、商業中心，一九二七年時全市有四十萬以上有組織的工人，而且組織武裝糾察隊，中共中央當時也設在上海。北伐軍佔領上海後，武漢不准蔣介石過問上海外交財政，顯然也想控制上海。三月二十八日，國民黨中央監察委員吳敬恆、蔡元培、張人傑、張繼、李石曾等人提案，認為中共份子已經把持黨國重要機構，四月二日，正式議決，將盤據國民黨中央的中共首要人物清除出去。蔣氏從九江乘軍艦到上海召見白崇禧，當面宣示清黨決心。兩人談話後，蔣又召集駐滬的第一軍第一、二兩師各級幹部訓話。第一軍由黃埔師生組成，是蔣氏嫡系子弟兵，這時也軍心不穩--第一師的青年軍官竟然當面質疑「校長」蔣介石，認為他太過右傾，蔣為之震怒。四月一日，武漢免去蔣介石北伐軍總司令職。李宗仁、白崇禧、黃紹竑、李濟深等人見蔣「對黨事主張徹底改革」，實則表示對蔣支持。眾人當即議定，將四監委提案通電全國，上海由白崇禧負責，廣州由李濟深負責，同步清黨。（待續）