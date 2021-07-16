中央流行疫情指揮中心7月13日宣布開放18歲（含）以上民眾，預約「疫苗施打意願登記」，當天晚上10點30分，全台累積登記序號超過1200萬人次，造成系統大當機。台灣青壯年人口渴望施打疫苗如此迫切，然而在台陸生望穿秋水，卻得不到台灣政府關愛的眼神，連施打資格也沒有。

台灣疫苗奇缺，疫情大半年來狂燒不止，老百姓心急如焚，這也是郭董、台積電、慈濟等民間團體紛紛跳出來自力救濟捐購疫苗的主因，若是按照流行疫情指揮中心制定的「COVID-19疫苗公費接種對象（110.6.21版）」，包括護國神山這些高科技業者恐怕連最後的第10類也排不到，只能和一般人預約排隊施打，那又是猴年馬月呢？

指揮中心這次開放包括移工、持居留證外國人等預約登記，唯獨合法來台灣讀書的陸生被排除在外，成為疫情交迫下最弱勢的族群。他們除了對疫情失控恐懼，連施打疫苗的資格也沒有，早前中國大陸有意捐贈疫苗給台灣、也有輿論建議讓陸生施打大陸疫苗，全遭指揮官陳時中冷酷回絕。

偏偏陳時中防疫只會吹牛皮，連柯P都會想辦法讓逃逸移工出來快篩檢，陸生打疫苗的合法權益卻遭漠視，這豈是民主台灣自傲的人權水平？

教育部、陸委會兩手一攤、無可奈何，疫情指揮中心發言人莊人祥羞說「台灣疫苗不足，這個問題將會與陸委會研議」。疫情之下，陸生面臨的窘境，從來不曾獲得總統蔡英文關愛的眼神，說好的「同島一命」呢？難道又是文青式的美麗謊言？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※