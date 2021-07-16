中國碳交易即將在七月十六日正式上市，除了會成為世界最大的碳交易市場之外，也有助於強化高排碳產業的企業責任、推動碳中和等國際環境熱門課題。如果中國碳交易逐漸發展，未來中國也可望在減碳技術與產業人才上有所提升，綠色金融也會逐步發展。

在全球暖化、極端氣候的衝擊下，如何減少二氧化碳等溫室氣體的排放就是各國面對的重大課題，相關國際建制也自京都議定書以來不斷出現。中國和印度一直在溫室氣體排放上受到各國抨擊，即便中國和印度一直以開發中國家為由迴避問題。

如今中國啟動碳交易市場，這一步起碼是中國企圖面對國際環境問題的開端，也會有助於未來環境產業的發展。

台灣雖然早在十年前就有學者與倡議團體對於碳交易等問題提出建言，但聽者藐藐，政府也未對此問題超前部署。即便馬政府時期通過《溫室氣體減量及管理法》管制溫室氣體排放，但執行績效並不理想，在蔡英文上台之後，各國相繼提出零排放目標，政府對此沒有提出相應措施，而且蔡英文的綠能政策也被證明是關在房間裡的小圈圈政策，無助於降低主要以火力發電帶來的排碳問題。

現在台灣的溫室氣體管制政策已經遠遠落後其他國家，再這樣下去，台灣可能在國際貿易上會受到碳關稅的制裁，屆時台灣的外貿將會受到相當嚴重的打擊。

台灣並沒有參與國際建制的擬定，但台灣有遵守國際規則的義務，這是不爭的現實。受到國際社會抨擊的大陸走出第一步了，台灣絕對不能繼續懵懵懂懂！

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