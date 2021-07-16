在蔡政府取得政權前，NCC始終維持著專業、客觀、超然、獨立的立場，給電訊業者良好的印象；他們對有線無線頻道的管理與決策，總會讓業者心悅誠服。

自從蔡政府上台後，把NCC的專業立場無限擴張到審查新聞內容，甚至越俎代庖，取代了威權時期的新聞局角色，好比嚴重走味的咖啡，嚐起來渾然不是滋味，甚至令人倒胃。

而部分主委與審查委員，毫無顧忌地表達他們的政治立場，公然對執政者表忠，扮演了無恥政治小丑的角色，背叛了他們的職業道德，無條件地為執政者護航，更是讓人感到無比駭異。

某位擁有碩士學位，曾任高科技主管的NCC副主委，竟然會被網路詐騙集團輕易騙走數百萬元。這樣的貨色，如果被政治詐騙集團唬弄得團團轉，自然就不會讓人感到驚訝。

另外還有一位NCC高官，到玉山露營，竟然「踢倒營火」，造成玉山火燒山十數日，讓人強烈懷疑，這些高官的精神狀態，是否需要醫生來做個徹底檢查？他們還有資格繼擔任NCC高官嗎？

近日這些負責審查中天綜合頻道的委員們，竟然因為「擔憂大股東會介入」，便否決了中天綜合頻道增加新聞內容的申請，怎能不讓人擔憂這群人長期在執政者的淫威下工作，是否精神狀態都出了問題？他們的專業能力，是否還能讓業界信服？

一如促轉會，其主委曾恬不知恥以擔任執政者「東廠」為榮，這個NCC事實上也已經淪為執政者「西廠」，以打擊政敵、壓制反對聲音為己任。東西二廠、哼哈二將，均已變成「無魂有體的稻草人」，只知奉行執政者的意志，腦袋空空，已不知言論自由與職業道德為何物！

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