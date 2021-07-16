1架美軍行政專機7月15日上午由沖繩嘉手納機場出發降落台北松山機場，短暫停留後離去。外傳該專機任務是交付「包裹」給美國在台協會（AIT），AIT和外交部並無評論。

大陸高度重視這件小事，中共國防部評論：「正告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向台獨分裂勢力釋放錯誤信號，避免加劇在台海製造危險緊張局勢。」

國台辦也評論說：「我們堅決反對台美之間任何形式的軍事勾連，堅決維護主權安全。我們敦促美方在台灣問題上恪守中美三個聯合公報規定，停止任何挑釁。民進黨當局勾結外部勢力謀獨拒統是把台灣老百姓引向災難，其圖謀必遭失敗。」

可見美軍有任何小動作，在大陸完全不信任民進黨政府之下，都會被視為跟「謀獨」有關，所以兩岸缺乏信任，才是兩岸危機隨時可能爆發的因果。

過去大家為了調解兩岸的僵局，在國民黨執政時期，學術界討論最多的就是「信心建立機制」，唯有兩岸有信任基礎，才能遏制危機的發生。

只是，由於大陸堅持「九二共識」，民進黨政府又不承認這個共識，以致兩岸不信任感越來越深。如今什麼信心建立機制、軍事互信機制、危機處理等管理危機的理論，似乎都已經不適用台海兩岸。

學界對兩岸關係沒有新的理論思考，等於是對兩岸關係「放牛吃草」。如此，大家只能聽天由命，期待「天佑台灣」，不要因小事掀起兩岸戰爭的大災難，這就很阿彌陀佛了。

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