一架美軍C-146A行政專機15日從沖繩起飛降落在松山機場，C-146A是德國製造的飛機，設計之初是商務用途，美軍改為軍用，目前隸屬美軍特戰司令部，大約有20架，在雷達特徵上和民航機頗為類似。除了載人帶貨，C-146A還具備偵察功能，可說是高度的軍民融合。處長搬家動用了這款軍機，實在不尋常。

既然是軍機，背後的政治企圖非常強烈：第一，展現抗中保台態度。第二，建構美日台三邊軍事聯繫。第三，確立台灣作為前進基地的地位。第四，為日後美軍駐台暖身。

美國把軍事介入了台海，風險極大。問題是美國就是要把軍事當作風險操縱的工具，如果今天大陸方面沒有作出對等反應，那麼明天就會有更大的動作，直到大陸入局為止。

入什麼局呢？入了與美國談判的局！所謂的風險操縱就是以小型的武力展現，強迫大陸方面承擔與美國一樣的風險，進而共同管理台海危機。

當然，操縱風險的目的不是為了衝突，而是以衝突壓迫大陸方面談判、並接受美國的政治意志。這種風險不只是威懾而已，同時也是衝突的威脅，使得美中雙方都清楚彼此的行動都會受到關注和預期，並因此處於相同的狀況之中。若不如此，就可能升高開戰的風險，而開戰是大家都要避免的，那麼大家來談吧！

談判的目標不是追求美中雙方的最大利益，而是衝突風險的「分配」，使美中雙方所處的衝突狀況是類似的。對於大陸方面而言，台灣是其核心利益，不可能拿來談判，大戲才剛開始呢。

這是大國間的鬥爭，台灣不過就是個工具，國人不要太入戲了。

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