當年鄧麗君的歌聲紅遍日本、東南亞、甚至歐美，但因兩岸相隔，對岸把金庸、瓊瑤、鄧麗君列為｢三大害｣，禁止百姓接觸，但是鄧麗君的聲音太好聽了，大陸人民透過各種管道收聽，也衍生出種種順口溜：｢不聽老鄧聽小鄧｣、｢白天聽老鄧，晚上聽小鄧｣，可見大陸官方雖然禁止，鄧麗君的歌聲仍能穿越｢鐵幕｣，傳遞到大陸各個角落。台視還因此開了個｢十億個掌聲｣演唱會。

為什麼提這個？中天新聞於去年12月12日被NCC禁了以後，另闢蹊徑轉入網路平台，反而闖出一片天，擁有259萬訂戶，是所有YouTube新聞頻道中訂閱數之最。日前中天綜合台申請一日播出3節新聞節目，又遭NCC狠狠一擊：不准！

NCC 所持的理由是：其一，此次計畫與先前換照的內容不符；其二，難以防止公司大股東介入新聞製播及落實新聞自主。

奇怪哩！其他如三立台灣台、八大綜合台每日均可播三節新聞，為什麼中天綜合台不行？再者，既然是大股東也有話語權，何以不能介入新聞製播？其他台新聞走向難道都沒大股東操縱的影子？兩項標準都衝著中天而來，明顯就是對中天趕盡殺絕。

其實，這正好，如NCC認定綜合台只能播綜藝，那就來個新聞綜藝化麼！表面玩的是綜藝，其實透露的就是新聞，當初｢全民大悶鍋｣不就這麼玩的麼？

大陸擋不住｢十億個掌聲｣；蔡政府和NCC 又如何堵得了2300萬人民的心聲？

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