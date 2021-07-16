台灣向上海復星購買疫苗，綠營媒體說，上海復星的佣金是8千多萬美金，光靠台灣這一單，就把當初給BNT原廠的權利金都拿回來了。上海復星沒有當義工，賣疫苗竟還想賺台灣人的錢，真的好可惡！

但更可惡的是誰呢？據民進黨前立委郭正亮的說法，BNT原本也有來找台灣投資，但是台灣嫌BNT不是大廠，不願投資。如果當時民進黨有「超前部屬」，台灣就可以扮演現在上海復星、甚至是輝瑞的角色，不但自己有疫苗，還可以代理疫苗給其他國家賺錢。

上海復星當初給BNT的權利金加股權約40億台幣，跟8400億的紓困預算相比，根本是九牛一毛，民進黨省這種零頭，卻讓台灣落入現在的窘境，可不可惡？

除了更可惡，還有最可惡。上海復星賣給台灣，單劑32美元是暴利，但是年初陳時中親自跟BNT原廠談的，卻是單劑45美元，那不就等於是搶劫了嗎？民進黨應該要解釋一下，為什麼年初會談到45美元的價格，裡面的差價誰在分，是那些王八蛋想發國難財？

2006年，陳水扁為了掩飾自己挪用國務機要費，虛構了「南線專案」，並得到綠營媒體的配合；沒想到15年後，同一位媒體人，又要搞一齣「疫苗的南線專案」，台灣人民，真的有這麼好唬弄嗎？

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