本土疫情大肆擴散之際，蔡政府防疫作為搞得台灣社會灰頭土臉。近日開放18歲以上民眾預約施打疫苗，只選擇莫德納的人數高達412萬，超過總登錄者半數以上（56.34%），國人對防疫團隊的信心，從疫苗的選擇就能看端倪。

對比AZ與莫德納的副作用及至今尚無解的間接導致死亡機率，當然莫德納是首選，囿於蔡政府無能又無為的疫苗消極籌獲方案，國產疫苗又難產的兩大窘境下，無法像國外享有莫德納、輝瑞BNT及嬌生等多種疫苗可供選打。

陳宗彥更在記者會特別強調，未來4週只有AZ可以施打，而國人只能施打目前僅有的AZ疫苗還是事小，更要緊的是，當未來國產高端及聯亞疫苗問世後，在還沒取得WHO緊急授權認證下（因僅完成2期臨床），是否又要以沒有其他選擇當作藉口，再次逼迫全體國人就範，非得支持台灣藍波萬的「免疫橋接」不可？接種這些有安全疑慮的問題疫苗，潛存危機才真是大家內心最大的忐忑。

針對目前進口及未來國產疫苗的選打，台灣人民並不會傻傻盲從，畢竟可能因為身體適應抗體不同，導致施打後，「搖啊搖，搖到奈何橋」。

安全無虞、可靠有效的疫苗才是人民最佳選擇，現是誰讓我們没有選擇、只能自求多福？

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