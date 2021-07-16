中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中率眾至環南市場視察疫情，意外地引爆市場自治會長嗆立委林昶佐沒有關心的事件。直播畫面頓時在網路上炸了開來，批評聲浪延燒兩天，甚至有兩個罷免團體開了臉書帳號，堪稱林委員從政以來最大危機。

我跟林委員不算有私交的朋友，但因參加立法院跨黨派之開放國會委員會，1年來多次開會，也積累了相交觀感。事實上，我蠻驚訝及欣賞他對於開放國會的努力。絕大多數的政治人物對與選票無直接相關的事物往往敬謝不敏，頂多也只做做表面功夫，應付而已，但他每次皆全程參與。主持會議時，他也能針對問題，做出合理裁示，不因政治立場不同而廢言。與開放國會成員私下聚會時，林委員並沒有擺出政治人物慣有的「酷勢」，顯得相當隨興。

我眼中的林委員似乎跟那兩天媒體呈現的大相逕庭，或許這就是他處的兩個平行世界。像林委員這般從網路崛起的政治人物，習於網路共筆與協作，也就是在網路上跟理念相同的夥伴一起發聲，政治上分進合擊，生活中全然整合的革命情誼。實體世界中的選民只是計票板上的數字，他們既不熟悉真實民眾慣常的語言及互動，也不關心，他們甚至可能認為選民的請託都是關說，而不屑於選民服務。

包括前立委黃國昌、被罷免的桃園市議員王浩宇，以及罷免案已成立的基進黨立委陳柏惟，都有此類特徵。在承平時代，他們靠攏主流意識形態，伴隨著總統大選的熱帶氣旋，輕輕鬆鬆在單一選區囊括過半選票。選舉過後，這些民代可能連選區里長的名字都記不住。

一旦風水輪流轉，他們依附的政黨被批判，他們也不知道如何面對真實選民的憤慨，反而動輒得咎。有些民代看到實體世界的反彈聲浪蔓延至網路，甚至購買網軍反操作，圍堵破口，以假象安慰自己。

回顧電視時代，也有一位政治人物有網紅（名嘴）特性──台南市長黃偉哲。我在跑攤的場子遇過他幾次，他操著不甚流利的台語致詞，面對選民時總流露幾分不自在，甚或一個人悶頭大快朵頤，不若電視畫面呈現的口條便給，神情自若。

對他而言，電視機前不知名的觀眾或許遠比真實的市民更親近，所以就任兩年多來，他製作的視頻、刷的臉書量居六都市長之首，以消除沒有政論觀眾的焦慮感。但也因只求嘴炮，沒有實際作為，網路上負評越來越高，銘傳大學資料顯示其負評比例為六都最高。

隨著選舉歷練，我越來越覺得美國眾議院議長歐尼爾的名言「所有政治皆來自地方」乃宇宙通則，只有土地（人民）才是民選政治人物的根，在低潮時，你還有撫慰的所在。環南市場或許可以是林昶佐委員調和平行世界的起點。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）