50年前，1971年的7月9日，時為美國國安顧問的季辛吉密訪北京，與中共領導人毛澤東、周恩來會談，促成中美建交，改變了歷史，雙方的「台灣牌」，打得是棋逢對手，漂亮至極。相形之下，50年之後的美國總統拜登，為了對付中國，「台灣牌」卻打得亂無章法。何以如此？這與50年來美國、世界及中國的形勢之變有關。

1971年的美國，有兩件事奠定了美國成為半個世紀以來全球霸權的基礎：一個是7月9日開始的「聯華制俄」大戰略，最終拖垮了蘇聯；另一個是8月15日，美國宣布美元與黃金脫鉤，讓美國擁有了全球獨一無二的印鈔權。前者讓美國幹掉了最大的敵人，從此再無對手，顧盼自雄；後者讓美國占盡天下人的便宜，吃乾抹盡。

1971年的世界，冷戰方興未艾，東、西兩大陣營壁壘分明。以美國為首的西方陣營，除了美元之外，在體制上已擁有極大的優勢；相形之下，共產計畫經濟陣營卻在體制的困境中蹣跚摸索。這樣的對比，在1991年蘇聯解體、美國成了全球唯一超級強權之後，益加明顯。

1971年時的中國，文化大革命仍在如火如荼進行之中，經濟破敗，民生凋敝。1978年時，作為全球最大人口國（當時約8億人）的中國，其GDP在全球排名只在第15位，GDP占全球的比重，降到了歷史低位的1.75%。

50年，對高齡已98歲的季辛吉也許是彈指一瞬間，但對中國、美國及全世界的世局而言，卻似翻了新篇。

2021年的美國，運勢自2000年世紀之交的拐點後，即緩慢下行，兩場反恐戰爭加一次世紀金融海嘯，不但自身元氣大傷，在國際間亦因素行惡劣而被視為「流氓霸權」，一般國家多畏而鄙之。至於其自詡為天下第一的體制，也已破綻百出，哈佛大學福山教授雖一再吃力地為美國體制與價值辯解，卻顯得蒼白無力、了無底氣。

更大的危機，恐怕是我一再指出的美元、美債與美軍之間的「三美循環」已然出現鬆動；更糟的是，這三美中的任何一美，其鬆動或對其衝擊的來源多與中國有關，中國無異正在形成為對美國霸權的「達摩克利斯劍」（意指時刻存在的危險）。

2021年的世界，一度風起雲湧的全球化，正被其最早的鼓吹推動者美國肆意破壞，中國卻搖身一變，成了全球化的捍衛者。與此同時，世界的經濟中心，似乎正在從西方向以中國為核心的東方轉移之中。

最大的變化當然在中國。2021年的中國早已翻修了政經體制，走出了困境，一派欣欣向榮。改革開放才30年，2010年的國內生產毛額（GDP）即超過日本，成為全球第二。包括了產業、科技、軍事、基建、太空等等方方面面的領域均在迅猛發展。

50年之間，唯一不變的是，台灣問題仍舊是台灣問題，但這有可能嗎？在這一場中美世紀大博弈中，儘管中國已在或將在越來越多的領域，從追跑、並跑，再到反超領跑美國，但都未必實質上動搖美國的霸權。真正關鍵之一是在台灣。我很同意歷史學家弗格森說的：「一場台灣危機可能就此終結美國霸業」，這或將為中美之間的50年之變與不變，畫下最後一個句點。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）