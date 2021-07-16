近日官辦中央社發自德國的一則「德議員證實中國阻台買BNT疫苗 犧牲台灣人民健康」的報導，被綠營拿來炒作，似乎期待台灣人不滿民進黨政府採購疫苗不力的指責箭頭，能從民進黨身上轉移到中國大陸。民進黨、綠營這樣的甩鍋手法，是在測試台灣人的智慧。

「中國干預」、「中國阻撓」已成了民進黨的神主牌。近年來這個神主牌協助民進黨連續在選舉中勝選，取得完全執政。如今台灣疫情大爆發，民進黨不在這時祭出這張神主牌，更待何時。

民進黨政府把疫情甩鍋「中國阻撓」的最「經典之作」，就是德國製輝瑞BNT疫苗的採購。儘管中央流行疫情指揮中心斥為假消息，但去年12月間，BNT疫苗大中華區總代理的上海復星公司就有意售予台灣3000萬劑疫苗，而政府堅持不肯購買的事，已是各方公認的事實。

這3000萬劑疫苗的採購，決定了台灣疫情的發展。如果，去年12月台灣就採購了這批足以讓國內形成群體防疫網的疫苗量，台灣今年就不會爆發大疫情，更不會有763人無辜喪命。

為了脫去「拒絕採購3000萬劑BNT疫苗」的責任，甩鍋「中國阻撓」當然是民進黨的最佳選擇。前一陣子，綠營、民進黨人就先後放話，說上海復星總代理的輝瑞BNT疫苗是中國代工；更有人說，中國要賣給台灣的BNT疫苗是快過期的剩貨。但這些謊言立即被拆穿。

不幸國內在5月中疫情大爆發，3級警戒更弄得民不聊生，終於在6月，政府承受不住輿論的指責和民心的憤怒，心不甘情不願地同意鴻海創辦人郭台銘、台積電及慈濟，可與上海復星公司商談購買1500萬劑BNT疫苗轉贈給政府，真的讓人興起早知今日，何必當初之嘆。

政府還要求郭台銘、台積電向上海復星商購疫苗時，須符合「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」的三原則，這些極具政治意識形態的限制，更是坐實了民進黨政府對外採購疫苗考量的是政治意識形態，而不是台灣人的生命財產安危。

為了擺脫政治意識形態卡關疫苗的惡名，民進黨政府這幾天又搞起「外銷轉內銷」的國際宣傳。最經典的作品就是中央社這則「德議員證實中國阻台買BNT疫苗」的報導。該報導指出，德國國會議員雷希特表示，由於中國施壓，導致先前台灣向德國生技公司BioNTech購買COVID-19疫苗的協議告吹，讓台灣2300萬人民的健康付出代價。

中央社是政府官辦的新聞通訊社，聽命於民進黨政府，之前提到新冠疫情的新聞時，都是以民進黨的標準，稱之為「武漢肺炎」，一直到7月12日才改稱COVID-19的中性用法。中央社這則德國國會議員「證實中國阻撓」的報導，也可稱之為民進黨官方宣傳版。

從新聞採訪與寫作的專業角度來看，這則新聞除了引述這名德國國會議員在臉書的發文，講「中國阻撓」4字之外，沒有任何隻字片語或證據提到中國是以何種方式阻撓，這就如同台灣一些綠營側翼、網軍，在臉書上一些護持民進黨的留言一般，一丁點價值都沒有。

報導中指這名德國議員講「整個過程最讓人震驚的是因為拖延，讓逾2300萬台灣人民的健康付出代價，這種事不應該發生」，我倒很同意。只不過最近陸續顯現鴻海和台積電購買BNT疫苗的事實是，拖延採購流程的是民進黨政府，而不是中國大陸。

因為民進黨政府的拖延，錯過讓東洋去年向上海復星採購BNT疫苗的時機，也延誤了鴻海和台積電的採購進度，因此讓763人枉死，這個政治責任，蔡政府不用負責嗎？甩鍋甩得了嗎？