2021年上半年，中國國內生產總值（GDP）同比增長12.7%。這當然有上年同期疫情造成基數較低的因素，但通過兩年平均增速數據可予校正。第2季，兩年平均增長5.5%，比第1季的兩年平均增長5.0%加快了0.5個百分點，可見，中國經濟出現了加速勢頭。

中國經濟不但有效應對了疫情衝擊，而且出現了加速勢頭，原因是什麼呢？

從三次產業看，上半年第一產業同比增長7.8%，兩年平均增長4.3%；第二產業同比增長14.8%，兩年平均增長6.1%；第三產業同比增長11.8%，兩年平均增長4.9%。可見，第二產業仍然是中國經濟增長的主要動力。而僅從第2季數據看，第一產業同比增長7.6%，第二產業同比增長7.5%，第三產業同比增長8.3%，第三產業已增速已反超第二產業。

在三次產業內部，都存在有的行業增速高、有的行業增速低的現象，這是科技進步帶來產業升級的正常表現，而高增速行業則表明了突出變化發生在什麼方向。

第一產業中，豬牛羊禽肉產量上半年同比增長23.0%，其中豬肉產量增長35.9%。

第二產業中，高技術製造業增加值上半年同比增長22.6%，兩年平均增長13.2%；分產品看，新能源汽車、工業機器人、集成電路產量同比分別增長205.0%、69.8%、48.1%，兩年平均增速均超過30%。

第三產業中，上半年交通運輸、倉儲和郵政業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值同比分別增長21.0%、20.3%，兩年平均分別增長6.9%、17.3%。

仔細觀察：分佈在三次產業中高增速行業有什麼共性？

顯然，都以新動能為共同原因。

例如，肉類產量的提高顯然並不來自傳統養殖方式的擴張，而是近年來新型現代化養殖方式對行業進行了全面改造的結果。而新能源汽車產量同比增長205.0%則更是一個能夠突出說明新動能正在蓬勃發展的例子。

至於「交通運輸、倉儲和郵政業」以及「信息傳輸、軟件和信息技術服務業」這兩個行業，可以簡化理解為「快遞」和「上網」，其高速發展說明了什麼，不言而喻。

概括起來，中國經濟正在發生的故事大致如下：

全面建成小康社會，人民生活水平提高帶來以「上網」和「快遞」為特徵的新消費升級，而新基建的大發展則支撐了新消費升級趨勢，而隨著新型基礎設施網絡的全面覆蓋，以新能源汽車為代表的新產業革命方興未艾。新消費、新基建、新產業的「三新」革命已經成為中國經濟的主要動能。（作者為中國人民大學重陽金融研究院助理院長）

（本文來源中國人民大學重陽金融研究院「人大重陽」公眾號，授權中時新聞網刊登)

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