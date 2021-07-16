近期社會籠罩在一片疫情恐慌與焦慮之中，卻不知一種隱形病毒已悄悄來襲並擴大蔓延中。它是思想（控制）病毒，藉由長時間潛移默化地控制宿主的資訊近用、流通和傳布等手段，來影響宿主的思想與行為，使宿主的心智轉變成一種符合特定意識形態的慣性思維模式，並以這種思維解讀所有的外在認知。這種病毒雖不會致命，但卻會「洗腦」，讓宿主失去獨立思考的自由意志。

這種思想病毒曾在台灣戒嚴時期流行過。解嚴後，隨著民主政治發展和資訊言論開放，這種病毒逐漸弱化，雖不到銷聲匿跡的程度，但不至於危及人民的思想自由。然而，2020年蔡總統連任後，政府威權復辟，思想病毒威脅益發鮮明，從2000年底中天新聞台關台以來，NCC一連串嚴管電視新聞媒體之舉措，令人瞠目結舌，萬不敢相信這是自詡為捍衛言論自由和新聞媒體專業自主的獨立機關所為？

中天新聞台於2020年12月12日自有線電視52台下架後，NCC行政怠惰、遲未審議有線電視業者提出的「非華視頻道」遞補案，至今已逾7個月，全台仍有2/3的有線電視訂戶看不到52台。NCC怠於執行職務，造成有線電視業者和訂戶權益受損，實應負起國家賠償責任。

日前NCC又一口氣否決了「中天綜合台」申請製播新聞節目規畫案、台固媒體等6家系統申請停播年代新聞、壹電視、非凡新聞台等8個頻道案，以及大大數位匯流公司併購有線電視業者TBC案。前二案主要涉及頻道業者與有線電視業者之內容製播與規畫之自由；第三案則與公司營業自由有關。

NCC認為中天綜合台是「綜合頻道」，應以製播綜藝節目和戲劇節目為主，且擔心公司大股東會介入新聞製播、妨礙新聞專業自主，故不同意其申請案。平心而論，目前法規上並無明訂綜合頻道的意涵，且從實務面來看，綜合頻道涵蓋節目類型最廣，包含新聞節目並無不妥。像是公視、民視和三立台灣台等均有新聞或政論節目。而且，NCC在未看到新聞節目前，即推定大股東會干預新聞製播，形同「未看先判」，實已違反事前審查原則。

其次，NCC以保護民眾長期收視習慣權益為由，否決台固等系統業者更換頻道。據聞，台固等系統業者是因與頻道代理商授權談不攏而申請更換頻道。如果雙方業經商業談判和調處未果，NCC卻仍打著觀眾收視權益之名義，不許業者更換頻道，而讓業者承擔違法播放侵權的風險，合理嗎？

至於NCC禁止TBC經營權交易案，不僅濫用行政裁量、干預業者經營自由，亦違背商業經營現實。近年來台灣有線電視產業經濟衰退已是不爭的事實，業者經營權更迭頻繁亦屬無奈，NCC現以經營業者財務未改善為由，而禁止其出售，難道是要等出大問題後再收拾爛攤子嗎？

思想病毒的殺傷力，不比新冠病毒小，在未找到更好的抗疫方法前，吾人唯有保持警覺，提升思想免疫力與對抗政府思想控制的抵抗力，才能保護健全思考。

（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）