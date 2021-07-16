國民黨立委洪孟楷今天表示，主計處早在今年3月底回函，稱疫苗採購非屬機密預算，衛福部該向國人交代，支付了一半的貨款，到貨不到10 ％，合理嗎？（摘自洪孟楷臉書）

台灣新冠疫苗採購政策，只要一個泰國AZ廠傳出禁止出口的消息，可能就有捉襟見肘之虞。若說中央流行疫情指揮中心眼光不好，眼界太低，應該不是事實。指揮中心採購疫苗的起步算很早，眼光也精準鎖定了BNT，但為何仍落到左支右絀的境界，其實另有原因。

整個問題的關鍵就在於「以疫謀獨」，把新冠疫情當作第三次世界大戰，正是謀取台灣獨立的大好機會，所以才會在已犧牲了700多名台灣人性命的情況下，總統依然不道歉，疫苗採購依然遭到行政院不斷的「卡通」。全民因疫情而受難，正如同全民為台獨而奮戰犧牲，這是何等光榮的事，何須道歉？蘇貞昌院長都要求老百姓拿掃把來保衛家園了，怎麼還需要疫苗呢？反正陳時中部長有「氣質」，屏東縣長潘孟安也有「正直」抗體，疫苗對他們來說只是在台獨聖戰中老百姓無理的要求，除非已經要造反了，否則能卡就卡，能拖就拖。

台灣設定的新冠疫苗採購政策，一開始是設定兩個主軸，「世衛核准」與「不採購大陸疫苗」。前者只是個幌子，台灣以前早就用了一大堆世衛沒核准過的疫苗，也早就準備要用世衛不可能核准的國產疫苗。本來以為大陸疫苗怎麼可能通過世衛核准，想不到大陸二支疫苗竟然都過了世衛緊急授權，國產疫苗卻遙遙無期，這一項台獨障眼法只好自動退位。

真正台灣的疫苗採購核心政策就是「不採購大陸疫苗」。這項政策立刻去掉了兩支大陸疫苗，科興與國藥。加上BNT疫苗因為採購利益團體的介入擺不平，硬被扯到大陸代理商，並被謠言汙衊成大陸製造及大陸打壓，BNT也被排除在政府採購之列，只有靠民間才得採購。

美國的疫苗被視為國家戰略物資，購買或贈送只有美國自己有主導權，其他國家想買是要美國批准的。台灣這波疫情在美國眼裡根本是小爆發，不會賣你疫苗的。要不是大陸國台辦的聲明，要無條件贈送台灣疫苗，美國才驚覺疫苗竟是美國反中戰略的一環，莫德納疫苗才送來，但就是這麼多，要多送或多買不可能。

所以蔡政府能自由購買的疫苗，只有AZ一支，因為採購的路都被自己擋死了。近來傳出泰國因自身疫情嚴重，暫停泰廠的AZ疫苗出口，台灣現階段可能還好，但後續疫苗可能會缺貨，因為台灣可主動採買的就只有這一家了，預防措施指揮中心必須先要有腹案。

正確的應對必須分散採購貨源，最能分散的貨源在大陸。只要能夠開放大陸的科興與國藥疫苗，也不需採購太多，美國的莫德納、諾華瓦克斯、嬌生一定會像「鯰魚效應」一樣，源源不斷地進來或送來，保證讓台灣的疫苗「富到流油」。這樣不就能好好保存台獨戰士的旺盛戰鬥力嗎？也犯不著大費周章地將台獨核心幹部插入特權接種順位中偷打進口疫苗，讓台獨幹部吃像如此難看，貽笑大方。

（作者為中華民國防疫學會理事長）