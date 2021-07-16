上半年中國經濟數據新鮮出爐，GDP實現53萬億元（人民幣，下同），同比增長12.7%。經濟保持穩健增長態勢之際，降准0.5個百分點也正式落地，在中國經濟數據一片向好之時，貨幣政策卻轟了一腳油門，下半年中國經濟和物價將如何走受到熱議。

從三駕馬車來看，在疫情繼續得到有效控制的情況下，上半年消費快速復甦，消費對經濟增長的貢獻率達到61.7%，高於資本形成總額42.5個百分點。上半年社會零售21萬億，增長23%。投資25.6萬億，增長12.6%。進出口18萬億，增長27.1%。經濟增長質量持續提高，結構進一步優化，高技術製造業更快增長，增加值同比增長22.6%，快於製造業5.5個百分點。其中，新能源汽車、工業機器人、集成電路產量同比分別增長205%、69.8%、48.1%。

在經濟增長的同時，上半年中國CPI增長0.5%，物價保持總體平穩。同時受大宗商品價格上漲影響PPI上漲5.1%。其中，6月份CPI和PPI分別上漲1.1%和8.8%，漲幅分別回落0.2個百分點。伴隨各國經濟復甦，供給衝擊帶來的運價上漲下半年會有所回落，下半年在經濟穩健增長的同時物價將保持平穩。

在美國通膨加劇，核心CPI創30年新高，貨幣政策面臨收緊，巴西、俄羅斯等更已多次加息之際，中國卻仍有支持經濟增長的貨幣政策空間。之所以有此底氣，源於去年中國疫情的迅速控制，貨幣政策和財政政策都及時回歸了常態，由此，手中有餘糧，也就可以在實體經濟需要時，適時精準地採取降准等適當的貨幣政策，促進實體經濟增長和實現經濟高質量增長，在兩個百年歷史交匯處交出一份經濟增長的優異成績單。（作者為中國人民大學重陽金融研究院合作研究部主任、研究員）

（本文來源中國人民大學重陽金融研究院「人大重陽」公眾號，授權中時新聞網刊登)

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