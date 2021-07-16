大陸第2季經濟數據表明，雖然全球依然處於新冠疫情的陰霾之中，但中國製造業轉型升級的速度並未減緩，其中部分高新領域的快速發展已展現出強勁的發展韌性。新能源汽車、工業機器人、集成電路產量同比分別增長205.0%、69.8%、48.1%，兩年平均增速均超過30%。以上三個產業是高質量發展、高新科技領域的重點龍頭產業，能夠連續保持高增長，離不開大陸的制度優勢。

一是政策護航、農村包圍城市。2020年11月國務院辦公廳正式發佈了《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，明確了2025年新能源汽車銷售占比達20%，純電動乘用車新車的平均電耗降至12千瓦時/百公里的總體目標。各部門及地方政府積極響應相關要求，為新能源汽車產業開綠燈，不僅相關產能發展迅速，而且銷售網絡也在不斷深耕。例如今年3月31日，工業和信息化部、國家能源局綜合司等部門聯合發佈《關於開展2021年新能源汽車下鄉活動的通知》，新能源車下鄉活動將延續到今年年底，有18個大陸新能源汽車品牌參與，進一步激活了農村市場的需求，相應產能迅速增長。

二是工業機器人進口替代在不斷提速。根據國家統計局當前可查的數據，1-5月工業機器人累計產量為136405套，同比增長73.2%。大陸工業機器人市場需求大，邁向高質量發展，未來工業機器人將會是製造業的主力「勞動者」。另外，後疫情時代，原有人力勞動崗位的工業機器人化轉型升級也是大勢所趨。目前大陸工業機器人需求大於出口的，工業機器人進口替代、自主創新的進程在全面提速。

三是集成電路需求水漲船高。集成電路的增長是新能源汽車、工業機器人等其他高新產業快速增長的直接市場反應。雖然長遠看，隨著數字中國建設智能化的全面升級，對集成電路的需求缺口依然在不斷增大，也要防止當前各地集成電路投資「過熱」現象。據億歐智庫統計，當前大陸至少有96個城市已在集成電路及其上下游產業佈局，預計未來會迎來一輪集成電路產業鏈和企業的重組和洗牌。（作者為中國人民大學重陽金融研究院宏觀研究部主任、研究員）

（本文來源中國人民大學重陽金融研究院「人大重陽」公眾號，授權中時新聞網刊登)

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