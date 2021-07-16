疫苗陸續到貨，但捐贈的數量遠遠多於政府自購數量，在野黨立委質疑中央採購疫苗的預算到6月底共花了67億元，但真正用於購買疫苗的錢大約只有10億元，其他的錢究竟都花到哪裡去了？中央流行疫情指揮中心以疫苗採購有保密合約為理由不肯說明，審計長陳瑞敏也強調，疫苗採購支付是「機密」，同樣拒絕透露。

採購金額沒有「時空差異」

另一方面，鴻海、永齡與台積電順利簽訂採購德國BNT疫苗合計1000萬劑的合約，目前正在進行後續作業；慈濟也可望循相同模式捐贈500萬劑BNT疫苗供政府分配使用。這將是台灣迄今為止數量最龐大的疫苗進口，且是目前國際普遍認為最好的新冠疫苗。民間力量投入疫苗採購，不但讓人見識到其執行力及效率，也讓疫苗採購的流程和資訊公開透明。其中，外界關心的疫苗價格及運送、倉儲等費用，也幾近公開。

根據鴻海對外說明的疫苗捐贈金額以及相關資訊，外界推算，鴻海與台積電大約是以每劑30美元出頭、含冷鏈費用及藥害準備金共33美元的價格，訂購1000萬劑BNT疫苗。去年10月，前行政院長林全領軍的東洋公司和BNT大中華區代理復星集團談判，打算訂購3000萬劑，價格同樣在30美元附近。

衛福部後來接手，準備直接向BNT德國原廠購買，當時國民黨立委陳玉珍推算，衛福部購買的價格是每劑45美元，質疑衛福部買貴了；中央疫情指揮官陳時中的回應是，「眼睛從來沒有看過BNT疫苗有每劑31、32美元這種價位」，他還強調，自己的腦袋裡也沒有這種價位，意思是1劑30美元出頭的BNT疫苗，以前沒有，現在也沒有！

陳時中沒有否認衛福部確實曾打算以每劑45美元左右的價位採購BNT疫苗，他否認的是，從來沒有立委所說的每劑31、32美元這種事。而今年6月間，民進黨立院黨團總召柯建銘也曾指出，鴻海郭台銘買的疫苗就是每劑42美元，想來是意圖替衛福部解套。

不過，鴻海、台積電這次的交易直接打臉蔡政府。擅於詭辯的陳時中表示，他的眼睛看不到幾個月後的此時此刻，言下之意，去年衛福部要買BNT的時空環境和現在不同，疫苗價格也可能有變動。但有媒體指出，香港採購BNT的價格就是30美元出頭，時間點和台灣衛福部出價的時間接近，並沒有陳時中所說的「時空差異」，為什麼1劑比香港貴了10多美元？衛福部必須說明。

凡有祕密必有不可告人之事

當然，陳時中可以徹底否認所有對BNT價格的指責，說一切都是外界的猜測，不是事實云云，畢竟陳時中、中央流行疫情指揮中心、衛福部，全都對有關疫苗採購的所有資訊諱莫如深。

其實，疫苗公司大多是上市公司或公開發行的公司，依法律規定必須公開揭露資訊，而各國政府也會告知民眾相關事宜，因此，疫苗採購的時間、數量和價格等在國外都是公開的資訊，媒體也經常報導，但蔡政府卻視為國家最高機密，辯稱簽有保密條款，所以半點不能洩露，不然可能就買不成了。問題是，為什麼其他國家跟疫苗公司交易不需要簽所謂的保密條款，就只有台灣要簽？難道大家不會覺得事有蹊蹺嗎？

一路走來，蔡政府的疫苗採購政策充滿各種不為人知的機密，凡有祕密必有不可告人的情節，亟待外界解開。然而就像知名電影《少林足球》裡的經典台詞：「裁判、球證、旁證、技術委員、主辦、協辦，所有單位都是我的人，你們怎麼跟我鬥！」如同此所描述的，在民進黨掌握行政、立法甚至司法、監察院的情況下，在野黨想要善盡監督政府的職責、確認疫苗採購的內容卻到處碰壁，完全施展不開。除非換人換黨執政，否則疫苗採購的真相恐將永遠無法公諸於世。

各種民調顯示，民眾對蔡政府疫苗採購政策的不滿已累積出強大民怨，甚至形成一股反執政黨的動能。在野的政黨必須準確掌握民意，力求合縱連橫、壯大在野勢力，促成2024政黨輪替，方有機會解開疫苗採購的黑箱，以及掃除民進黨政府各種見不得陽光的採購、招標案，和其背後的各種暗黑勢力。