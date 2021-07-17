據麥帥解密的檔案透露：一九五○年六月十五日，國府駐日軍事代表團團長何世禮將軍，向麥帥總部情報處處長韋洛比轉達一項「絕對機密」的訊息，蔣介石緊急要求麥帥領轄整個遠東--特別是包括臺灣--的防務，他和臺灣各級政府及人民都將接受麥帥的指揮調度。蔣介石在密訊中強調，他願意交出權力，但絕不交給孫立人。（沈著孫立人傳第701頁）。

上述密件所透露的訊息是什麼呢？一是韓戰爆發前，蔣先生已完全失去保衛臺灣的信心，二是他已不惜向麥帥屈膝投降，三是他憎惡孫立人之心已至頂峰，一旦轉化，便會釀成殺機。

當時美國政策上的一些構想，甚至已成為公開的秘密，蔣在美國的耳目遍及美國政府各部門，美國決策有任何改變，不可能沒有察覺，何況有關美國的政變計劃和孫立人的角色，早已在美國政界流傳。而美國政客，使節及重要官員一再與孫立人接觸，亦早在特務人員的監視之中，因此蔣對孫一直有疑心，討厭孫立人直接和美國人發生關係。（沈著孫立人傳第700頁）

蔣夫人宋美齡有一次與吳國楨夫人黃卓群閒聊時，無意間洩露，蔣公曾說過：「他（指孫立人）要再胡鬧，我就說他是共產黨。」蔣夫人還問：「孫立人，你還能給他戴紅帽子嗎？」蔣夫人深知吳國楨與孫立人友善，也許她有意透露這一訊息給黃卓群，讓吳國楨去轉告孫立人，使孫知所警惕。（沈著孫立人傳第702頁）

歷史上有一則膾炙人口的宮幃故事，唐貞觀年間，一日太宗下朝，皇后見其面帶慍色，詢其緣故，太宗言及朝堂上被魏徵頂撞，幾欲殺之。皇后退入寢宮換上朝服，復出向太宗道賀，太宗不明其故，後云：「聖上得此梗直良臣，豈不可喜可賀。」太宗聽罷釋然，自此君臣間再無芥蒂。

蔣夫人深知蔣先生性格，非太宗型有恢宏氣度，無法阻止蔣先生罷手，亦深悉孫將軍的梗直狷介，兩者實不相容。一則惜才，一則為蔣先生的反共大業計，不願孫立人將軍毀於一旦。她對吳國楨夫人黃卓群講的話，不是無意，而是有心，只可惜言者有心，聽者無意，致未能阻止一場悲劇，其中傷得最重的，反而是蔣先生自己，他成了中國歷史上的第二個趙構。

一九五三年一月廾日，艾森豪威爾就任美國總統，孫立人去函祝賀，並邀其訪華，此事後來為有關單位查悉，報告蔣先生。蔣大為震怒，面斥孫立人說：「你憑甚麼去函邀請美國總統訪華？」孫如果認錯就沒事了，可是他還要跟蔣爭辯，說是為政府做事。蔣拍桌子嚴詞指責，不許他以後再和美方直接聯絡。（沈著孫立人傳第702頁）（待續）（作者為陳大權，現居美國紐約州）