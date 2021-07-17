總統府在14日發布關於國家安全會議的人事調動，蔡英文任命前國家安全局副局長胡木源出任國安會副秘書長，還有前參謀總長黃曙光出任國安會諮詢委員。其中由海軍出身的黃曙光歷任軍職資歷來看，其曾任潛艦國造小組召集人，蔡英文欲以其專業背景來繼續推動國艦國造及潛艦國造計劃等重大國防自主政策的目的很明確。

至於出身警界的胡木源則是熟悉第一線犯罪偵查樣態及手法，更曾擔任國安局副局長一職，任內負責督導國安體系針對境外敵對勢力對台灣的犯罪情蒐及反滲透、反介入等工作，顯示在日益緊張的兩岸關係、美中戰略競爭與美中台對峙情勢下，蔡英文已鎖定中國對台工作為往後鞏固國安的重點任務。

其實，這樣的布局與針對性早已有跡可循，早在今年年初的國安相關人事異動中，將陳明通由陸委會主委轉任國安局長就已有此目的。陳明通向來被視為民進黨內的幾位「中國通」之一，此次安排由胡木源來出任國安會副秘書長，便有與陳明通互為呼應的考量，想要藉由胡木源的警界與國安資歷，來彌補陳明通作為純文人學者出身國安局長的不足。

兩人一個熟悉犯罪偵查與情蒐工作的實務，另一人則是具有熟悉兩岸交流的長期經驗，如此搭配正好用來擔任主導防制中國涉台情資情蒐，還有對於台灣統派的政治偵防工作。顯然地，蔡英文已針對疫情過後，兩岸交流將逐漸復甦做布局，以有效防範中國在2022年與2024年選舉中的對台滲透。

只是這樣安排的背後用意，究竟是為了捍衛所謂的台灣民主與台灣主體性，抑或是為了民進黨在2022跟2024年的選舉布局而考量呢？這恐怕就是見仁見智了，但值得關注的是，如此一來，會不會反而對由於疫情而形同中斷的兩岸實體交流造成打壓、讓後疫情時代的兩岸實體交流難以展開呢！

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