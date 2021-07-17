15日，中國人民銀行下調金融機構存款準備金0.5個百分點，釋出流動性1兆人民幣。這出乎市場預期，因為之前中國金融政策偏緊且維持「去槓桿」基調，此時突然改為寬鬆，引起多方揣測。

《彭博》一篇專欄認為，這表示中國擔心經濟放緩。而基於政治擔憂，人們對中國經濟和資產已開始失去信心，降準只會火上澆油。不過這隱含「美中競爭」前提而從政治解讀的觀點，並不能真正掌握中國脈動。

中國為何要降準？最合理的解釋，就是之前的緊縮，也就是「去槓桿」已達成任務，在經濟形勢改變下，人行放鬆煞車，改踩油門，釋出流動性刺激經濟。

日前中國公布第二季GDP，雖然增長強勁達7.9%，結構上卻有隱憂。6月全國規模以上工業增加值只增長8.3%，低於預期的10.9%，投資放緩。

中國上半年經濟增長引擎為淨出口，出超達16335.9億人民幣。但企業賺了錢為何投資放緩？因為還債去槓桿。這雖然降低了中國的金融風險，卻造成有效需求減少，長期將形成「資產負債表衰退」。

因此當下半年各國解封，生產恢復，中國預期出口將放緩，經濟轉由內需帶動，此時由緊縮轉為寬鬆，合理也必須。

《彭博》是具權威的經濟資訊平台，頗受尊重，但最近評論卻偶有政治性解讀。這雖然討好特定讀者，卻有失專業立場，易誤導投資人。令人遺憾。

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