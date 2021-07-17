2021日本防衛白皮書提到，北韓、俄羅斯、中國威脅與台海情勢，凸顯出日本周邊地緣環境四面受敵。從地緣戰略的角度來看，對日本來說台灣戰略緩衝區，萬一台灣被中國拿下，等同於日本在釣魚台主權爭奪戰上，必須直接面對中國。

尤其是日本自衛隊只有防禦功能，沒有反擊作用，萬一中國與日本爆發釣魚台衝突，就像是美國對待菲律賓與中國在南海衝突一樣，選擇不介入的時候，無法反擊的自衛隊又該如何獨自抵抗外敵？

這不符日本國家利益，因此日本對台灣能做就是，一邊遵守一個中國原則；一方面提供台灣額外的安全保證，維持台海平衡態勢，對日本台灣都有助於舒緩地緣政治的壓力。

2021年的防衛白皮書提了很多外部威脅與挑戰，但是沒有明確提出任何應對措施，更不見自衛隊的改革問題，畢竟自衛隊並非正規軍隊，自衛隊要能成為真正的軍隊，關鍵在於修改《和平憲法》第9條「放棄戰爭、不維持武力、不擁有交戰權」的限制。

日本是否能出兵，各方一直都有爭議，如果萬一台海有事，日本僅限於行使最低限度的武力。目前日本能做的就是，落實積極和平主義的理念，在國際舞台上聲援一些對試圖違反國際秩序的國家施加壓力，保護盟友免受他國可能的侵略，可以說是日本對台灣的精神支持。

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