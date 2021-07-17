2021年，中國服務業正在從新冠疫情帶來的打擊下迅速恢復。第2季第三產業增加值同比增長8.3%，兩年平均增長5.1%；第1季同比增長15.6%，兩年平均增長4.7%。6月的服務業生產指數同比增長10.9%，兩年平均增長6.5%；1到5月，全國規模以上服務業企業營業收入同比增長31.9%，兩年平均增長11.1%。

服務業的穩中向好是當下推動中國經濟復甦的重要驅動力，對2021年上半年國民經濟增長起到關鍵性拉動作用。服務業商務活動指數為52.3%，持續16個月高於臨界點。從GDP占比來看，第三產業服務業占GDP比重較高，上半年占比為55.7%，對經濟增長的貢獻率達到53%。

數位化則是支持中國服務業迅速恢復的核心引擎。當下，以數位技術為核心的服務業正在成為大陸第三產業的重要支撐。互聯網軟體、信息技術服務等需要數位化服務業的商務活動指數均位於57.0%或更高的較高景氣區間。數位化可以推動服務業所需要的商業活動場景從線下轉移到線上，提升技術創新對中國服務業的作用，拓展服務業的新業態、新模式。

而數位服務業的發展將成為中國在全球數位經貿格局中塑造經濟優勢的關鍵。當下，全球經貿正在面臨深度轉型，數位貿易、服務貿易成為新興的貿易形式。數位經濟增強了中國服務業的出口能力，2021年1到5月服務進出口總值達到19380.6億元，同比增長了3.7%，主要呈現了知識密集型服務貿易占比的顯著提高，在1到5月，大陸知識密集型服務進出口達到了8989.9億元，增長了11%。這有利於提升中國在全球價值鏈中的地位，塑造中國在後疫情時代全球數位經貿格局中的優勢。（作者為中國人民大學重陽金融研究院副研究員）

（本文來源中國人民大學重陽金融研究院「人大重陽」公眾號，授權中時新聞網刊登)

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