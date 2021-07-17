上半年中國工業穩定生產、產業高質轉型、新型服務業高速發展、投資穩步擴大，等等。經濟取得了卓越的成績，體現出中國經濟強勁的韌性，也離不開金融服務業和投資的支持。

作為老牌傳統的服務行業，上半年大陸貨幣金融服務、保險業等行業商務活動指數都處在59%及以上的較高景氣區間，業務總量較快增長。服務於經濟是金融行業與生俱來的屬性，尤其在經過疫情衝擊、大宗商品價格暴漲等負面衝擊之後，更需要金融行業發揮其服務功能為企業、機構提供融資服務。根據數據顯示，6月末社會融資規模存量為301.56萬億元（人民幣，下同），同比增長11%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為184.54萬億元，同比增長12.6%。考慮到上半年GDP增速為12.7%，新增投資創造GDP的效率正在接近於「1比1」。投資規模的增長進一步為經濟的恢復提供有效支撐。

在繼續深化供給側結構性改革的過程中，擴大有效投資，彌補經濟結構中的短板也有顯著的成效。上半年，高技術產業和民生領域的投資建設增長快速。高技術產業投資同比增長23.5%，兩年平均增速為14.6%。其中，航空航天、醫療儀器、電子通訊的高技術板塊投資增長都處在30%及更高的增速。隨著生態文明建設從理念進入實踐，民生領域中關於低碳環保的投資比重持續擴大，在實現環保與發展均衡的過程中，提高人民的獲得感、幸福感也在路上。

隨著「十四五」規劃《綱要》的進一步落實，都需要金融服務和投資進一步發力。對此，需要進一步發揮中國的制度優勢，增強政策的支持力度，優化機制建設，完善營商環境，加強對債務、外匯等風險的管理，等等，以實現中國經濟發展中的新舊動能轉化，繼續保持恢復性增長的態勢。（作者為中國人民大學重陽金融研究院助理研究員）

（本文來源中國人民大學重陽金融研究院「人大重陽」公眾號，授權中時新聞網刊登)

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