文革前的中國大陸，計畫經濟如火如荼，民生凋蔽，食衣住行所需，都由國家分配。雖說共產制度宣揚平等，不過，在物資配給這檔事兒上，高幹和共黨附隨組織與友好人士，是享有特權的，不僅分配所得的民生物資，要比平民百姓來得豐厚，間歇還能享用到進口的咖啡、點心。

台灣疫苗接種現況，像不像大陸實施計劃經濟的窘境?

蔡政府將全體國民按第一線醫療人員、民進黨高幹、附隨組織、不同職業身分、年齡分成10大類，由指揮中心決定哪些人、在何時何地可以接種何種疫苗。看似公平分配，但疫苗開打迄今，特權接種、插隊事件頻傳，民進黨高幹一面偷打進口疫苗，一面鼓吹大眾接種不合格的國產疫苗，一筆爛帳接著一筆爛事，像極了上世紀中共計畫經濟下的配給制度和特權橫行。

表面上，民眾預約接種時，可以自行選擇疫苗種類，但登記歸登記，意願歸意願，能不能如你所願，得靠運氣，得靠特權關說！所謂自由選擇接種疫苗，不過是海市蜃樓、望梅止渴罷了。前兩天，預約平台顯示，登記施打莫德納的民眾人數最多，無奈，指揮中心兩手一攤，明白告知大眾，未來4周，只有AZ疫苗可打，愛打不打，隨便各位!

人民接種疫苗卻沒有自由選擇的權利，這是哪門子的自由民主?反中仇中的蔡政府，一傢伙墜入中共計畫經濟配給和特權的時光隧道，也算是歷史的反諷吧!

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