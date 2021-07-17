又有一個國家捐贈疫苗給台灣，雖然數量不多，但是這對於急需疫苗的台灣人民，多一些人可以及早接種，也是好事一件。政府也把這件事看作外交上的一大成就，大肆宣傳。對照日前台灣企業購買一千萬劑疫苗的大手筆，台灣接受疫苗捐贈可能只能用作大內宣，放在國際上許多更貧窮、疫情更惡劣的國家甚至捐贈國家的國民眼中，台灣接受捐贈可能會引起許多的不滿。

去年新冠疫情在全球爆發，許多科技新進國家紛紛投入疫苗研發，有的國家除了投入研發也押寶藥商取得優先採購權。所以研發出或採購到疫苗的國家，大多是大國或富裕國家，相對許多發展中國家根本很難獲得疫苗，而且這些國家往往又是醫療資源不足，公共衛生落後的地區，於是出現所謂「疫苗鐵達尼號」的現象，有錢國家可以接種疫苗獲救，窮國只能等死。聯合國只好成立分配機制去幫助這些國家。

台灣就像買得起頭等艙的船客，卻把買保險或買救生艇座位的錢拿去豪賭，等到輸光了，跑去和三等艙的船客搶免費的救生艇，怎能不叫人生厭，何來尊嚴之有。

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