5月28日星期五，對高端的股東來說是個慘痛的日子；這一天疾管署和高端簽約，陳建仁在電視專訪證實，自己與妻子接受高端人體試驗，「都沒有感到不適」。

這兩個消息，對於高端來說都是大利多，但沒想到週一開市之後，高端卻連續六個跌停板，從389元一直跌到207.5，跌掉47%。若有人聽信陳建仁的利多而進場，想必是欲哭無淚。

陳建仁釋放的這個利多，是時間點的巧合，或者也是「高端大戶下車」的共犯之一？說實在，以陳建仁的醫學背景，在不確定自己打的是疫苗／安慰劑的情況下，就去宣傳「高端沒副作用好棒棒」，也太不合理。

而陳建仁夫妻都接種安慰劑的機率，是49分之1，要說這也是巧合，社會大眾是不信的。高端為什麼要讓陳建仁接種安慰劑，是對疫苗的副作用沒有信心，擔心在解盲前影響了股價？

民進黨對國產疫苗的護航，實在是超過了「扶植產業」的程度，足以讓人懷疑有利益上的掛勾。張忠謀創辦人在APEC，坦誠「台灣需要幫助，需要更多疫苗」，拆穿民進黨「疫苗夠了」的謊言。

那麼接下來的問題就是，民進黨為什麼要說謊，來阻擋民間採購疫苗？

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