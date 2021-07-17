1984年中國大陸總理趙紫陽訪問美國，依據中共內部文件，他對美方說：「我們不是要你做什麼，而是要你不做什麼。」當時美國對中國大陸正進行接觸政策，企望中國大陸進入美國所主導的世界秩序體系，拉攏中國大陸對抗蘇聯，正處兩國蜜月期間，且大陸當時經濟規模尚小，軍事力量較弱，美國政府並不在意趙紫陽的講話。

2016年筆者在上海遇見一些大陸官員，他們說，「現在我們對台灣要做什麼事，先要考慮美國會做什麼事，但再過一段時間，我們對台灣做什麼事，先告訴美國不能做什麼事。」當時筆者即有預感，大陸對美國及對台政策正在悄悄的改變中。

1979年以來大陸對台政策是「和平統一」，但不排除「武力統一」。90年代初，鄧小平主張兩岸之間最重要的是：「先舉行談判」，加上台灣當時亦有對大陸的經貿及人員來往的需要，因而促成1992年的「九二共識」及1993年的「辜汪會談」。

但1993年之後兩岸關係起伏不定，總體而言，雙方尚處於和平發展狀態（除了2000年至2008年陳水扁執政期間），到2015年至今，由於美國對中國大陸戰略改變，由歐巴馬的「重返亞太」戰略到川普、拜登兩位總統的「印太聯盟」，對中國大陸進行圍堵及抗爭戰略，而台灣方面的「親美抗中」政策，及否認「九二共識」，使兩岸關係惡化。

地緣政治的第一條鐵律：沒有一個大國會容許在他周邊有敵對的勢力存在，美國與中國大陸正處於兩大強國的勢力，在遠東交會，加上目前台灣是美國在亞太第一島鏈的前沿戰略據點，台海軍事衝突的可能性，日益增加。

今年3月甫卸任印太司令戴維森（A D M， Phil Daidson）告訴美國會，他擔心中國最快2027年犯台，5月1日《經濟學人》說，台灣成了地球上最危險的地方。而美參謀首長聯席會議主席馬克‧米萊上將6月23日則表示，中國大陸一到兩年內，不會進行所謂軍事攻擊台灣；但他強調評估「總是會改變」。無論兩年以後或6年的論述，兩岸之間的武力衝突在不久的將來，似乎不可避免，只是何時的問題。

筆者的看法是，1949年以來，中共的「祖國統一」的對台政策始終未曾改變，只有「武力統一」或「和平統一」的方式。「統一」有進程，尚無時間表。近兩年兩岸局勢急速惡化，因台灣採取對大陸「敵對」的政策，觸犯了地緣政治的第一條鐵律，大國不容許周邊有敵對勢力的存在。

去年5月及6月大陸《環球時報》及《人民日報》海外版發表了「勿謂言之不預」，代表中共對台已進入次警告階段，如果《人民日報》社論發表「勿謂言之不預」，即代表中共中央的正式警告。如果台灣執政當局，宣布台灣獨立，完成法理台獨，外國軍隊進駐台灣，內部混亂。中共中央此時若發表紅頭文件：「絕不坐視不理」，即是對台灣的最後通牒。如果台灣執政當局仍一意孤行，中共中央若正式發表紅頭文件：「絕不坐視不管」，兩岸武力衝突將不可避免。

7月6日美白宮印太事務協調官坎貝爾表示，美中兩國可以和平共處，美政府不支持「台獨」，這顯示美國政府對台政策基調已有微調，即不踩中共紅線，同時也為10月G20會議可能有「習拜會」做鋪路工作。而「七一」習近平講話，「和平統一」仍是對台政策主軸。

美中關係若能緩和，有助台海局勢惡化的降溫，美國何時派大使駐北京及10月「習拜會」能否成功？是美中關係的溫度計，吾人拭目以待。（作者為前海基會副秘書長，前中國廣播公司總經理）

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