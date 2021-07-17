去年10月的美國總統選戰中，馬不停蹄造勢的川普亦新冠肺炎確診，曾使用一種實驗性的療法，據信是使用美國Regeneron Inc.（雷傑納隆藥廠，又稱再生元藥廠）的單株抗體雞尾酒藥物，川普癒後，還大讚這是「奇蹟藥物」。德國隨後在今年1月底，引進治癒川普染疫抗體療法，花費約新台幣135億元，成為第1個引進此藥的歐盟國家。

去年至今年5月中旬前，國內的疫情控制得宜，指揮中心安於「嘉玲」現狀，對於此類藥物並無大量採購的安排。今年6月初，國內疫情升溫後，中研院陳培哲院士曾受訪指出， Regeneron、Eli Lily（禮來）與GSK（葛蘭素史克）3家藥廠所研發的新冠病毒單株抗體藥物，已獲美國FDA（食藥署）核准。Regeneron的臨床試驗證實，若對高風險族群及早給予1劑單株抗體，住院率、甚至是死亡率可減少5至6成。

7月上旬，指揮中心專家張上淳曾說，國內死亡個案中，有近2成簽署DNR（不施行心肺復甦術），間接造成死亡人數增加，若選擇插管急救仍有機會救回。考量當時急救現場可能的情況是，台灣進口單株抗體的藥品貨源不足，臨床上醫師也不熟悉此種藥物的療效，加上實際醫療照護人力的吃緊，死亡人數飆高，也就不足為奇，而這些數字都驗證先前的輕忽大意和超前部署的不足。原本輕症、中症的病患，因得不到正確即時醫療藥物，致使病情急轉直下，加上變異病毒株的傳染力大增，死亡人數就往上驟升。

目前新冠肺炎死亡人數已700多名，裡面有多少比例，其實是可以救回來的，值得深思。若超前部署購買救急藥品，可能不會有現今的3級警戒。以台灣的醫療水準，本應可以取得不錯的防疫成績，若因錯失超前部署的機會，也令人十分惋惜。而疫苗的施打尚須有1到2周的空窗期，之後才會形成保護力。單株抗體藥物則不同，施打後有明顯療效，可在1周內緩解症狀。

對於單株抗體藥物這種特效藥，針對有下列的風險因子，65歲以上長者、身體質量指數（BMI）高於35、患有糖尿病、心血管疾病或慢性腎造疾病的患者、懷孕女性，都是上述單株抗體藥物的可施用對象。尤其若治療尚未住院、尚不需要進行輸氧治療的輕度患者，美國FDA指出，在患者剛檢測為病毒陽性時，就應該儘快施打，可阻止病毒的複製，易言之，其實此藥能成為很好的防治新冠肺炎利器。

目前Regeneron採用Casirivimab搭配Imdevimab單株抗體雞尾酒療法，對於變異病毒株Alpha到Delta都還有顯著效果。在日本，中外製藥公司己獲准7月分開始產銷，海外臨床實驗結果，確認具有可降低7成住院或死亡率的效果。這種雞尾酒療法，對於輕、中症病人及有慢性病者，療效非常顯著，甚至對和確診者密切接觸的人，也有預防被感染的風險，惟現在的價格偏高，一劑約新台幣4萬元，但只要打1劑1周內可緩解症狀，將來如果在日本量產，價格應會下降，相較其顯著的療效，對病人的治癒和疫情的控制有絕對的貢獻。

坊間有些癌症病患，家屬到處尋求祕方、草藥，耗費重金頂多能延長數月的生命，也得不到有效醫治或根治。但對於新冠肺炎病患，此種單株抗體雞尾酒療法，可以1劑治療輕症的新冠病患，有效預防轉變成中症、甚至重症，將死亡風險降低，也大幅縮短須住院的天數，減輕醫護人員的照護負擔。而新冠重症病人原本有1到2成會有肺部纖維化等後遺症，若能及時投治此藥，可減少不必要的後遺症，也能讓病患康復後少受折磨。換言之，單株抗體藥物的投治，實際可減少病患痛苦、提高病患存活率、減少後遺症、減輕醫療人力的負擔、保留醫療照護量能，進而提高台灣的整體防疫能力與維持經濟正常運行，都是一舉數得的效果。

政府花費巨額紓困預算，除了購買疫苗外，紓困金對於解封開市開店的遙遙無期，有如大旱要望雲霓。與其花費大筆紓困金，疫情能否好轉還在未定之天。在大疫之年，祈求除了足夠的疫苗及早到臨外，還要能望特效藥的到來。而此種特效藥，對於減輕轉成重症照顧的醫療人力、醫療資源、隔離住院資源，相較之下，其實只是九牛一毛。救人一命，勝造七級浮屠；對症下藥遠勝於疫情擴散後的紓困。

目前台灣每天大約20多人左右確診，如能馬上給予這種治療，不但可以使8成以上確診者即刻有治癒的可能，至少不至於演變成中症或重症。與其這樣，耗費更大的心力在「紓困」，不但耗費更大醫療量能，且病人即使沒死，也可能有多重後遺症，從生命價值及經濟考量上，這種雞尾酒治療投資是絕對符合經濟效益。

（作者為國立台灣大學醫學院名譽教授）