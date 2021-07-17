美方似有意讓美軍專機來台常態化。圖為上個月美國3位參議員搭美軍C-17戰略運輸機扺台，宣布贈我疫苗。（摘自美國在台協會AIT臉書）

「中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉鑄成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。」習近平鏗鏘有力的「七一」講話話音剛落，美軍C-146A行政專機便在台北降落。這是短短1個多月內，美軍運輸機第2次大剌剌飛抵台灣。毛澤東曾經嘲諷「美國就是個紙老虎」，但北京面對紙老虎的挑釁，目前的反應仍止於唾沫飛濺，反遭大陸網友奚落。那麼，中美誰才是真正的紙老虎呢？

「今日台灣」微信公眾號的留言區幾乎成了大陸網友的吐槽區。「為什麼不動手擊落呀？擊落才是最好的抗議、最好的警告」、「不是說好美軍來台之日就是解放台灣之日嗎？」、「解放軍的導彈啦、火剪彈啦，還不是一聲不吭，全部啞火！太打臉了！」、「《反國家分裂法》紅線都踩完了，光說不練，真的是假把式了」…，大陸網友的激憤與無奈溢於言表。

美國是不是紙老虎？中美在台灣問題上鬥爭了幾十年，美國應當清楚台灣問題對於北京的極端重要性。隨著解決台灣問題，實現祖國完全統一被提上中華民族偉大復興的議事日程，華盛頓既不想跟北京攤牌，又不想放棄台灣，更不想捲入戰爭的迴旋空間越來越逼仄。於是，一方面拜登政府高官公開聲明「美國不支持台獨」，另一方面又連續派出軍機降落台灣。美軍這兩次行動都是雷聲大雨點小，既變著花樣敲打大陸，又不想徹底激怒解放軍。北京應該是看穿了華盛頓的進退維谷，所以沒有隨之起舞。

美國是紙老虎，但也是真老虎。根據毛澤東的完整論述，輕視紙老虎是從戰略上說的。美國有爪有牙，從戰術上要重視它。「要跟它作鬥爭，要用力鬥，一個陣地一個陣地地爭奪。這就需要時間。」雖然解放軍的現代化建設進展神速，但美國仍然是全球和地區頭號軍事強國，且美軍實戰經驗遠勝解放軍。美國之所以在出兵台海議題上含糊其辭，既是防止激進「台獨」有恃無恐，也是威懾解放軍不要輕舉妄動。因此，大陸盡可以對美台口誅筆伐，但不會貿然攻台，更不會輕易對美軍開火。兩岸關係的「勢」在大陸這一邊，但統一的時機還不到。

台灣一些人認為大陸才是外強中乾，光說不練的紙老虎。因此當《經濟學人》警示台灣是地表上最危險的地方時，台灣社會卻充耳不聞。大陸解放70多年了，解放軍為什麼還叫解放軍？美國沒有出兵保台的義務，統一台灣卻是中共合法性的重要來源。

大陸的國力軍力雖不可與美國同日而語，但同樣有爪有牙。美國會「切香腸」，大陸也會。比如，傳說中的海峽中線已不復存在，解放軍「擾台」成家常便飯，台灣卻無可奈何。下一次大陸軍機飛越台灣本島並非不可想像，屆時面臨是否開火難題的將是蔡政府。據美軍高層評估，大陸力有不逮，未來一、兩年不會攻台。但台海風雲瞬息萬變，相比大陸能否在軍事上穩操勝券，更重要的是北京在政治上的決斷。就像當年韓戰爆發，中美強弱懸殊，毛澤東仍決定出兵一樣。不能寄希望於大陸永遠忍辱負重。

總之，紙老虎和真老虎都不能概況中美兩強之間的戰略較量與戰術過招，夾縫中的台灣還是要認清形勢。