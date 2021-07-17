NCC以難防大股東介入新聞製播為由，駁回中天綜合台播出新聞，這是入人於罪、未審先判，更已顛覆法治國家「法律之前人人平等」的基本精神。NCC此舉已違背公務員依法行政原則，更抵觸憲法第7條所揭櫫的實質平等，渾然成了違法、違憲的行政機關。

民進黨近來為了維穩政權，在許多事情上經常露出「說你有罪就有罪」的馬腳。行政機關對於法律的適用不只會轉彎，還懂得辨別紅綠燈，唯有綠色才放行。若要論各機關誰最諳此道？NCC若自謙第二，沒人敢自稱第一。

中天綜合台規畫播出3節新聞與1個政論節目，NCC以不符營運計畫、難防大股東介入製播為由擋下。問題是，三立台灣台、八大綜合台均可製播新聞，為何唯獨中天不行？

再者，所謂難防股東介入製播，NCC難道忘了當特定親綠媒體的老董緋聞纏身之際，何以享有自家媒體全面噤聲的待遇？NCC有對此事件講過半句話、罰過1毛錢嗎？

憲法第7條規定「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。」請問NCC，於法於憲，站得住腳嗎？更甚者，就算NCC自甘看顏色辦事，但可以把別人沒做的事硬栽到頭上嗎？中天綜合台是做了哪件事，足以認定股東介入製播？如果沒證據，NCC此舉就是目無法紀，濫權濫到憑空栽贓他人。

或許NCC堅持自認有理，但這種神邏輯若說得通，同樣道理，未來蔡英文恐怕也該被禁止出訪友邦；畢竟，在「難防總統專機超買私菸」的前提下，豈能任由總統再次出訪？NCC對中天綜合台的審查，不只違法違憲，也是犯了這種低級的邏輯誤謬而毫不自知。