志得意滿的蔡英文政府，近日連續遭巨棒轟擊，先是新冠疫情爆發，染疫死亡加上注射疫苗後猝死，超過千人失去生命，再則美國政府宣示不支持台獨，民進黨的國家路線受到挑戰，三是民意支持度墜崖式跌落，一棒重過一棒，民進黨政權危機隱隱浮現。

政治防疫已令民眾極度反感

台灣民意基金會最新民調顯示，民進黨過去3個月支持者銳減15個百分點，只剩下 28.2%，中性選民高達48.2%，飆升12個百分點。基金會董事長游盈隆認為，這項戲劇性的政黨認同轉變，代表兩大黨失去整合民意的能力，絕大多數人民對藍綠兩黨失望與不滿，政治版圖可能重組。

民進黨政府被人民嫌棄，近因是抗疫漏洞百出，政治掛帥不惜以人民安全福祉為代價。對外因抗中無度而延誤疫苗採購與到貨，對內不斷發動認知作戰，搞得腥風血雨，讓處在水深火熱中的民眾極度反感。

這個政府不恤民瘼，只顧保住執政大權，先前為了繞過上海復星醫藥與德國BNT總廠議約，碰了一鼻子灰，民間企業起而義助，期能紓解台灣疫苗不足之苦，蔡政府為防範無能真相被揭穿，竟不斷阻擋、刁難，事成後又大肆搶功，吹噓政府如何積極交涉，終使中共的干擾與阻擋無功而退。其實民間團體出面採購，仍是循上海復星的管道，現在順利買到了疫苗；繞來繞去還是繞不過復星，恰恰反證蔡政府買不到疫苗，是反中意識形態下過度操作的結果，正是蔡政府反中意識形態重於生命價值的真實寫照。

一個把自己顏面與權力看得比人民生命重要的政府，所有防疫措施都不是立足於關懷與維護人民生命安全之上，反而妄圖從中牟利，盤算自己如何從中獲利。遠的不說，本月初環南市場群聚感染數字飆升，中央處置方式，不是立即召集市府首長研商對策，而是三大部長浩浩蕩蕩趕往市場，把台北市長柯文哲引過來召開記者會「公審」，讓他承擔一切責任。這種政治算計式的處理方式一演再演，更暴露蔡政府政治防疫的本質。

民進黨政府聲望劇跌是自作孽，其中一大關鍵是強烈反中而自縛手腳，耽誤防疫急務。在對外關係上，則因極度反中親美，藉以謀獨，但美國大船出現調整航向跡象，拜登政府印太事務協調官坎貝爾明白表示「不支持台獨」，並預告美中不久後會有「某種形式的往來」，據各方猜測，10月在義大利召開的G20會議期間，拜登總統有可能與習近平主席會面，洽談雙邊關係事務。

坎貝爾的發言反映拜登政府外交基調與對中節奏正在調整，有意為「拜習會」暖身，建立美中「競爭、合作、衝突」新交往模式，如果「拜習會」順利進行並能建立共識，雙方在某些議題就比較能夠協調合作；隨之而來的是美國對華戰略壓制趨緩，對台灣的支持與利用也會跟著調整。經過5個月的布局與施壓，拜登政府改推新戲，「美國的一個中國政策」將再度成為美國對大陸與台灣交往的原則，民進黨政府卻仍執迷不悟，不知劇本已改、風雲已變。

美國重新回到一個中國政策

事實上，美國已出現「戰略收縮」跡象，近期從阿富汗撤軍，對海地亂局不介入，古巴騷動不求有所作為，都是對國際事務節制的表現。中國崛起是美國戰略收縮主要原因，希望聚集力量應對中國。在對華經濟與高科技發展政策上，拜登不改川普強硬姿態，還積極展開國際結盟，目的就是結合理念接近國家共同應對中國的崛起，西方集團國家雖然願意配合，但也都有自己的國家利益盤算，其中德國態度最明顯，法國也有自己的想法，美國不會如冷戰時代「說了算」。大陸對歐洲國家最近也積極展開對話，希望《中歐全面投資協定》早日跨出政治迷障生效。中國對美國不合理的打壓會堅持奉陪，毫不退縮。

美國重新回到「一個中國政策」，對蔡政府建構台灣主權國家地位的支持，將漸漸節制，民進黨仇中反中、去中國化政策的風險與代價也會增加，愈來愈多民眾將反思民進黨大陸政策的合理性。而抗疫失敗造成數百人死亡，民眾生計受到嚴重衝擊，再加上疫苗政策失誤，人民怨氣沸騰、對政府信任蕩然無存，蔡政府的治理危機已浮上檯面。面對越來越嚴重的內外交困，再不痛改前非，揚棄錯誤的政策，必將被選民唾棄，再次為政黨輪替鋪平道路。