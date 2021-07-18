黃埔軍校。（中時報系檔案照片）

故毛澤東在上海執委會中，除了黃埔的招生外，其餘工作，不易開展。毛澤東在上海，唯一比較欣賞他的人，即為汪精衛。據胡漢民說，汪精衛和陳公博二人，在日本時就已加入了共產黨。汪精衛會欣賞毛澤東，不為無因。故汪精衛在國民黨中，革命立場是屬於比較激烈的左派人物。汪氏就直說，「革命的向左轉」，「儘量左傾」等話，對當時的國民黨人，造成很大影響。在上海執行部所屬區黨部內，左派與右派雙方，常發生武鬥情事。

這種左右相爭的問題，在當時國民黨內部，不是個案，而是普遍存在的。毛澤東等曾多次向中山先生寫信告御狀，其時中山先生已肝癌末期病軀，也難能處理這一問題了。毛澤東覺得無趣，乃於民13年(1924)12月，稱病回湖南休養。民14年(1925)8月間，國民黨內部發生了重大事故，左派領袖廖仲愷被刺身亡，涉案人之一胡毅生，竟是當時右派領袖胡漢民的堂弟。雖經汪精衛、蔣介石等查明，胡漢民並未涉案，但礙於公眾的觀感，在蘇聯鮑羅廷顧問的建議下，胡漢民乃於民14年(1925)9月間，以出使蘇聯名義離開了廣州赴蘇聯。

國民黨內部左派及右派重要領導人同時他去，這時汪精衛想起正在湖南稱病休養中的毛澤東，即力邀毛氏前來廣州，作汪精衛的分身，擔任國民黨中央宣傳部代理部長；同時又接替廖仲愷出任宣傳員講習所所長。蔣介石呢，這位出身於國民黨前身的同盟會會員，曾於民國初年挺身而出，剌殺了對孫中山多有怨懟的光復會首領陶成章，讓孫中山認知了這是一位忠勇剛烈的漢子。提攜這條漢子練軍北伐，剿滅各地軍閥，最為適宜。

故孫中山於民12年(1923)9月2日，派蔣介石訪蘇聯，學習建軍經驗。蔣氏並於仝年12月9日返國，曾向孫中山提出「游俄報告書」。在這份報告書中，蔣介石強調了蘇聯對中國的野心，應予警惕注意；又指出蘇聯所採階級鬥爭，過於嚴酷，與三民主義之旨趣有違等看法。民13年(1924)1月24日，中山先生(時58歲，逝世時前一年)設立陸軍軍官學校籌備委員會，28日選定廣州長洲島黃埔為校址，並展開招生事宜。這個時候，毛澤東已奉命到上海，協助黃埔軍校招生。

民13年(1924)5月3日，中山先生正式任命蔣介石為黃埔軍校校長，並兼任粵軍總司令部參謀長。錄取之第一期學生約500人，則於民13年(1924)5月5日報到入學。其時，黃埔軍校的幹部陣容，包含了國、共兩黨的精英。從兩黨幹部年齡看，國民黨者年齡較大，最長者為黨代表廖仲愷，不過46歲，次為胡漢民、汪精衛，40歲出頭而已，蔣介石時37歲，其餘都在40歲與30歲之間。共黨則較年輕，多在30歲以下。毛澤東其時剛30歲出頭，周恩來僅26歲。可見共黨成員比較年輕氣盛，難怪行動激烈。

黃埔軍校的創校開學典禮，於民13年(1924)6月16日舉行。時中山先生病態已露，仍親臨主持。黃埔軍校的成立，在中國現代史中太重要，於是另外有一件更重要的事情，就顯得默默無聞。那就是中山先生在創辦黃埔軍校的同時，還創辦一個廣東農民運動講習所。這座講習所的地點，最初就在國民黨中央黨部內，後搬到廣州市東皋大道一號。黃埔軍校一期的開學日期是民13年(1924)6月16日，而農講所第一屆開學日期則是民13年(1924)7月3日，兩者相差僅半個月。

農講所招收的對象，主要為貧農子弟。第一屆學員受訓為期僅一個半月，但其中有十天，安排在黃埔軍校接受蔣介石的軍事訓練。農講所第一屆於13年(1924)8月21日行結業典禮時，中山先生亦抱病親臨致訓。農講所第二屆於民13年(1924)8月21日開學，學員報到者約150人。正值民13年9月間廣州商團事件發生，該屆學員乃撤往黃埔，全程接受軍事訓練，號稱農民自衛軍，參與由蔣介石領導的黃埔學生軍，於10月15日敉平商團叛亂。（待續）